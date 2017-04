Puig sol·licita una entrevista urgent amb Rajoy per resoldre el "maltractament" del País Valencià

Sembla una jugada amb poques opcions d’èxit, però el Consell i el Parlament valencià no disposen de més eines. Sense un ecosistema comunicatiu autòcton, especialment sense una televisió pública que generi entre els ciutadans una consciència de la realitat i, que, per tant, penalitzi electoralment la denunciada "marginació dels valencians" en els pressupostos de 2017, a l'executiu del Botànic no li queden més camins que confiar en la negociació amb el govern espanyol. Una via que en els últims anys s'ha demostrat poc fructífera.

El primer moviment ha estat la petició d’una entrevista urgent amb el president Rajoy. Així ho anunciat aquest matí el cap del Consell, Ximo Puig, que després de reunir-se amb la consellera d'Infraestructures, Maria José Salvador, ha convocat els periodistes per traslladar el pla traçat per l’executiu.

Els segon moviment serà la confecció d’un conjunt d’esmenes dirigides a sumar 600 milions d’euros al paquet d’inversions actual. Amb aquest objectiu, Puig espera comptar amb tots els partits valencians amb representació parlamentària a les Corts i al Congrés. El govern del Botànic confia que en el període d'esmenes els diputats valencians del Partit Popular i Ciutadans hi ajudin. "Ara és l'hora que passin de les paraules als fets i que demostrin que posen per davant els interessos dels ciutadans als quals representen", ha dit el cap del Consell.

Amb aquest pla el govern valencià pretén acomplir l'encàrrec que ahir li van fer els grups parlamentaris de les Corts, que, per unanimitat, li van reclamar actuacions que acabin amb el "maltractament" del País Valencià.

Puig ha subratllat que el govern del Botànic mantindrà una actitud "democràtica i sense confrontacions" per contrarestar el que consideren una actuació del PP "prepotent i superba que fractura el país".

189 milions pressupostats dels 614 necessaris

La consellera d'Infraestructures ha destacat que els pressupostos del 2017 "només" recullen una partida de 189 milions d’euros per al corredor mediterrani en el territori valencià i "deixa pendent el 70% de la inversió necessària per acabar els tres trams del corredor al seu pas per la nostra autonomia". Salvador ha destacat que la inversió necessària és de 614 milions d’euros.