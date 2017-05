La fiscalia investiga les obres de la Fórmula 1 a València

Agents de la policia judicial de la Guàrdia Civil es van personar ahir a la conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per reclamar expedients d'obres relacionades amb la celebració de la Fórmula 1 a València l'any 2007 durant l'etapa del Partit Popular al capdavant de la Generalitat.

Segons han informat fonts de la conselleria, els agents de la unitat orgànica de la policia judicial i l'equip de delictes econòmics de la Guàrdia Civil de València han reclamat a la conselleria que aporti "tota la documentació i informació" relativa als expedients adjudicats el 2007 pel llavors ens gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat (GTP) per a la contractació de l'assistència tècnica i del suport a la direcció d'obra de les actuacions executades per a la connexió de l'avinguda de l'Albereda, l'avinguda de França i el port, així com per al condicionament de la Marina Real. Tots aquests expedients, fets durant governs anteriors del PP al capdavant de la Generalitat, estan relacionats amb les obres per a la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 a València.

El jutjat d'instrucció número 2 de València investiga suposades irregularitats en l'organització de cinc grans premis d'automobilisme a València entre el 2008 i el 2012, i manté com a investigats (abans imputats) l'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps; l'exconsellera d'Esports, Lola Johnson, i l'empresari i expilot Jorge Martínez 'Aspar'. De fet, la d'ahir suposa l'inici de la segona investigació, ja que també hi ha en marxa una investigació judicial contra Francisco Camps per un presumpte tracte de favor a l'empresa Valmor Sport, l'encarregada de l'organització del gran premi.

Viatge a Dubai i Bahrain

En l'actuació realitzada ahir, la fiscalia també va reclamar tota la informació relativa al viatge que van fer a Dubai i Bahrain, entre els dies 30 de març i 2 d'abril del 2008, el conseller d'Infraestructures i Transports, Mario Flores, i el secretari autonòmic d'aquesta conselleria, Victoriano Sánchez Barcáztregui.

Des la conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori han indicat que faran "les actuacions necessàries per facilitar, amb la màxima celeritat possible, tota la documentació sol·licitada, així com qualsevol altra que pogués ser requerida a aquest efecte".