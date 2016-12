El 'madelman' que somiava amb un bany d'escuma: campanya contra el masclisme de les joguines

Una nina Barbie assegura que vol fer escalada i navegar en un vaixell pirata i un ninot 'madelman' diu que els herois també saben cuinar i cuidar mascotes i que somia a passar un dia cuinant o prendre un bany d'escuma. Això passa en el vídeo d'una campanya impulsada per l'Ajuntament de València per acabar amb el sexisme en la compra de joguines.



Sota el lema "Joguets per la Igualtat. Si juguem igual, serem iguals", la iniciativa municipal vol "fer reflexionar a la població adulta sobre la importància del joc per a formar la identitat, socialitzar i assajar a ser adult", explica la regidora d'Igualtat Isabel Lozano.



"No cal alarmar però hem de dir als adults que tenim la responsabilitat de com deixem que els nens es desenvolupin i reprodueixin rols de poder, i cal reflexionar sobre com la indústria fa una diferenciació brutal amb nens i nenes", argumenta.



La campanya fa una crida a aconseguir que els menors aprenguin models de relacions "al marge dels paràmetres sexistes que encara existeixen a la societat". Segons Lozano, cal "donar possibilitats als nens l'oportunitat de desenvolupar-se de la manera més àmplia i sense coartar-los ".

Per a això, la campanya fa que les joguines 'cobrin vida' en el vídeo i 'reflexionin' i 'parlin' per llançar missatges en què reclamen el seu ús en igualtat.



S'han editat 3.000 cartells i publicat 30.000 diaris 'Igualtat News', en els quals s'explica l'objectiu de la campanya de forma entretinguda i didàctica. Aquestes exemplars s'han repartit en escoles, centres municipals de joventut, universitats populars i associacions de consumidors i de dones, entre d'altres llocs.



A més, hi ha un centenar de cartells repartits per la ciutat, una campanya en xarxes socials, anuncis de premsa, falques de ràdio i un vídeo per a la televisió. La campanya ha costat 18.000 euros més IVA.

En la campanya, una Barbie confessa a la portada de la revista 'TAIM' que "vol jugar també com els nois" i que el seu somni és "sortir de casa, escalar muntanyes, navegar en un vaixell pirata i conquerir altres mons".



Al vídeo de la campanya, la nina rossa assegura que un dia es va adonar que l'havien relegat a tasques domèstiques i a estar guapa per celebrar festes i, encara que això li agrada, diu que no és l'únic que vol, mentre que un ninot d'acció assenyala que li agradaria tenir temps per "cuinar i prendre un bany d'escuma".

Un osset de peluix troba "absurd" limitar el joc "al que s'espera del sexe", un ninot nadó que plora es pregunta "on són els pares" en un joc que es diu de "pares i mares", i un 'click' de Famobil assegura que "si ens oblidem de les regles que diferencien els jocs de noi i noia aprendrem a jugar i viure en igualtat".



Al mateix vídeo, una pilota de futbol afirma: "Les noies també tenen peus i aquest és l'únic requisit per xutar-me".



D'aquesta manera les joguines "de tota la vida" es rebel·len contra les etiquetes de gènere que els atribueixen els estereotips, segons expliquen els responsables de la campanya.

Una altra campanya antisexista, d'Audi

Les campanyes contra el sexisme de les joguines són cada dia més freqüents, ja sigui d'institucions o de marques que basen anuncis en valors. Aquest Nadal, per exemple, Audi ha fet un espot amb una línia de reflexió molt semblant a la de l'Ajuntament de València. I la protagonista també és una nina rebel.

Descobreix aquí la campanya d'Audi