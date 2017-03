ANC i Òmnium preparen una mobilització "a l'alçada de les circumstàncies" contra la sentència del 9-N

Les condemnes contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per haver impulsat el procés participatiu del 9-N "han inhabilitat la democràcia a Catalunya". Amb aquesta contundència s'ha expressat l' ANC a través d'un comunicat en el que ha lamentat que el TSJC hagi optat "per seguir les directius polítiques d'un govern central antidemocràtic i per inhabilitar les urnes abans que fer justícia". L'Assemblea "no accepta" la sentència i, juntament amb Òmnium Cultural, fa una crida a la mobilització ciutadana per acompanyar les institucions en els mesos que resten fins el referèndum. " Encara no hem decidit com respondrem al carrer, però estarem a l'alçada de les circumstàncies", ha promès el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, en declaracions a Catalunya Ràdio.

"La sentència no només inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, sinó que inhabilita els dos milions de ciutadans que van anar a votar el 9 de novembre de 2014", descriu el comunicat de l'ANC. Segons l'Assemblea, la sentència del TSJC "posa en qüestió els fonaments de l'estat de dret" i, contra això, les entitats sobiranistes confien que el millor antídot sigui el suport popular a la Generalitat i al Parlament.

De la seva banda, Cuixart s'ha manifestat partidari que la resposta del poble de Catalunya " sigui proporcional als atacs de l'Estat". De moment, ni l'ANC ni Òmnium han avançat cap convocatòria en resposta de les condemnes a l'expresident de la Generalitat, l'exvicepresidenta i l'exconsellera d'Ensenyament.