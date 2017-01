Acord entre Ensenyament i sindicats: abans del 2019 es negociarà la reducció de la segona hora lectiva

Acord en educació. Un dels capítols que es preveia més complicat quan van començar les negociacions pressupostàries s'acaba de desbloquejar definitivament aquest dimecres amb l'acord al qual han arribat els sindicats de mestres i el departament d'Ensenyament. Tal com va avançar l'ARA, la proposta de l'executiu va més enllà dels 3.500 mestres i la reducció d'una hora lectiva setmanal previstos per al curs que ve i la conselleria ha posat tota la carn a la graella per evitar la vaga del proper 9 de febrer i, de pas, acostar la CUP al 'sí' definitiu als pressupostos. Segons fonts properes a la reunió, el Govern ha ofert -i els sindicats han acceptat- comprometre's a incloure en les negociacions pressupostàries del 2018 i 2019 la reducció, també, la segona hora lectiva que reclamaven els mestres.

La setmana que ve sindicats i departament es tornaran a reunir per signar un acord que acabarà desconvocant la vaga del sector educatiu. Abans, els sindicats de mestres es trobaran per valorar la proposta, tot i que tots expliquen que han sortit "satisfets" de la reunió d'aquest dimecres.També ho està la consellera, Meritxell Ruiz, que des del Parlament s'ha mostrat convençuda que la vaga acabarà desconvocant-se " pel bé de la comunitat educativa". Des que van començar les retallades el 2010, els mestres havien vist incrementades les hores lectives, primer en una hora setmanal i, després, en dues. Aquesta ha estat la principal reivindicació que els ha portat a convocar una vaga que, formalment, encara està sobre la taula, tot i que acabarà desconvocant-se la setmana que ve.

Els pressupostos del 2017 inclouran, doncs, 5.500 mestres més (3.500 de la nova oferta del Govern més els 1.200 que ja havien previst els comptes i els 800 substituts) i la reducció d'una hora lectiva, i el Govern es compromet a negociar la supressió de la segona hora lectiva en els propers tres anys incorporant, aproximadament, 2.850 mestres més a l'educació pública. En els comptes d'enguany s'hi inclourà un fons de 140 milions d'euros destinat a cobrir els 2.500 mestres que s'han de contractar per reduir una hora lectiva a tots els docents i els 1.000 mestres més que s'afegiran al sistema per respondre a les necessitats educatives.

La CUP ja havia explicat que estaria molt pendent de la decisió dels sindicats i que el 'sí' dels docents aproparia el pacte polític, almenys en el capítol d'ensenyament. L'acord d'aquest dimecres pot acabar sent molt rellevant per desbloquejar els pressupostos del 2017. I és que les reivindicacions en l'àmbit de l'educació pública han estat un dels principals cavalls de batalla dels anticapitalistes.

El departament d'Ensenyament s'havia mostrat fins ara reticent a concedir als sindicats de docents la reducció de dues hores lectives perquè considera que és una reivindicació purament laboral i no prioritza la millora de la qualitat de l'educació. Finalment, però, ha acabat cedint més per la pressió dels pressupostos que no pas per les reclamacions dels docents. Durant les negociacions pressupostàries el Govern també s'ha compromès a reduir el termini per cobrir les baixes (tant per llarga malaltia com les de principi de curs) i a contractar durant el mes de juliol els mestres que hagin estat treballant, almenys, 6 mesos durant el curs.