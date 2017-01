Acusen dos exdetectius de Método 3 de treballar per a l’operació Catalunya

L'exparella d’un dels antics detectius de Método 3, Julián Peribáñez, l’ha implicat en l’operació Catalunya. Segons una denúncia que va fer als Mossos d’Esquadra la setmana passada, tant Peribáñez com Antonio Tamarit, que també havia treballat a Método 3, cobraven de la Policia Nacional per fer informes sobre polítics catalans. L’exdona de Peribáñez, que viu a Miami, va viatjar expressament a Barcelona dimarts de la setmana passada per denunciar-lo per haver-la amenaçat després d’haver lliurat al director de la desapareguda agència Método 3, Francisco Marco, una sèrie de correus electrònics i missatges de WhatsApp que poden demostrar que el dos detectius col·laboraven en l’operació Catalunya.

“Peribáñez treballa o ha treballat per a la policia de Madrid”, va declarar l’exparella, segons consta a la denúncia a què ha tingut accés l’ARA. Afegeix que “es relaciona” amb un home anomenat el Bigotes que identifica a partir d’una fotografia que li va mostrar Marco com a Antonio “Jiménez” -es refereix al policia en excedència Antonio Giménez Raso-. La denunciant diu que ha vist tres vegades el Bigotes amb Peribáñez i Tamarit i que és aquest home qui hauria pagat al seu ex per fer informes “sobre polítics de Catalunya”. Tot això ho avala amb missatges de WhatsApp i correus electrònics que havia lliurat a Marco i que ell va fer servir per presentar la seva pròpia denúncia contra Peribáñez i Tamarit.

Que ella donés aquests missatges a Francisco Marco hauria fet enfadar Peribáñez. La dona denuncia que ell la va amenaçar “de demandar-la per empresonar-la i prendre-li la filla” si no firmava “una sèrie de papers amb què pretenia desacreditar el contingut de les converses”. Assegura que el seu ex és “capaç” de fer-li mal i que “té contactes amb policies i amb delinqüents violents”.

“Prefereixo no manifestar-me fins que els tribunals determinin els aspectes concrets que vaig denunciar”, ha declarat Marco a l’ARA sobre la seva denúncia. Explica que “se centra en l’ús de confidents per part de les unitats d’intel·ligència del Cos Nacional de Policia i de fons reservats per fer seguiments a polítics amb dos extreballadors de Método3”. També denuncia la creació “d’un pla de treball ad hoc ” en contra d’ell com a revenja per haver fet públics els noms de policies “que actuaven a Catalunya sense empara judicial”. “Espero poder demostrar que l’operatiu policial que es va desplegar des de Madrid en contra meva va ser irregular, fruit de l’anomenada operació Catalunya i de l’ús de les clavegueres de l’Estat per protegir els confidents que feien servir les unitats d’intel·ligència policial”, insisteix. Tant Marco com Peribáñez van ser detinguts per l’escàndol de la conversa enregistrada al Restaurant La Camarga entre la política popular Alícia Sánchez-Camacho i l’examant de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez. Tamarit també va declarar com a testimoni i tant ell com Peribáñez van acabar enfrontats amb Marco.

L’ARA no ha aconseguit parlar amb Peribáñez però Tamarit afirma que no li han notificat cap denúncia, que les acusacions “no tenen sentit” i que ni Marco ni l’exparella de Peribáñez tenen “credibilitat”. Diu que Marco “està investigat en diversos jutjats per injúries, calúmnies, denúncia falsa i simulació de delicte” i que ella “és una estafadora”.

Contra l’independentisme

Marco va dur un escrit als Mossos al setembre -al qual l’ARA també ha tingut accés-, amb documents i una memòria USB que contenen còpies dels missatges de mòbil entre Peribáñez i la seva exparella enviats des del 2013 fins a principis del 2015. Segons aquesta denúncia, Peribáñez i Tamarit van fer “un pla d’acció” a partir del qual “treballen per a la policia” investigant una sèrie de persones, incloent-hi Marco, “a canvi de diners”. Tot plegat s’emmarca “en el que la premsa ha denominat operació Catalunya”. “Hi ha una lluita política molt important en què Catalunya es vol separar d’Espanya i això causaria molts problemes econòmics -diu un dels missatges de Peribáñez que consten a la denúncia-. Estem intentant que això no passi. Tot és molt complicat perquè hi ha involucrats els màxims poders”.

Segons la denúncia de Marco, Tamarit va anar a Madrid l’octubre del 2013 “per entrevistar-se amb policies i polítics”. Aquell mateix any els detectius s’haurien reunit a Barcelona com a mínim quatre vegades amb un grup de policies coordinat per el Bigotes , quefaria d’“intermediari amb la policia” i és “qui cobra de fons reservats i es reparteix els diners” amb els detectius, diu l’escrit de Marco.

Marco també va aportar l’enregistrament de diverses trucades del juliol amb l’exparella de Peribáñez, en què ella li va explicar que els dos detectius “són espies” per a “la policia de Madrid” i que a través d’el Bigotes cobren 1.500 euros al mes per fer informes sobre la família Pujol. Antonio Giménez Raso és un funcionari de policia en excedència que es dedica a la seguretat des del sector privat. A través d’una empresa va col·laborar un temps amb l’entorn Método 3, segons reconeix Marco. Giménez va ser jutjat -i absolt- el 2012 amb set guàrdies civils a qui el fiscal acusava de formar part d’una trama de policies corruptes i narcotraficants que va robar un contenidor amb 200 quilos de cocaïna al Port de Barcelona.

Fons reservats

El comissari jubilat que va admetre aquest estiu que havia participat en l’operació Catalunya, José Villarejo, ja parlava de dos detectius “a qui es va interrogar durant hores” el desembre del 2014 en una “nota informativa” vinculada al sumari del cas Pujol . En aquest document, Villarejo culpava el cap de la unitat d’afers interns, Marcelino Martín Blas -també implicat en l’operació Catalunya-, d’amagar informació rellevant. Entre altres aspectes destacava que si s’havia amagat l’existència d’aquests “col·laboradors” podia ser per por que, davant d’un jutge, declaressin que se’ls havia pagat “amb fons reservats” per “seguir dirigents polítics dels quals no constaven clares accions il·legals o a certs responsables dels Mossos”.

El jutjat d’instrucció número 21 va arxivar provisionalment la denúncia de Marco i l’Audiència de Barcelona ho va confirmar fa tres setmanes en una interlocutòria a la qual ha accedit aquest diari. Marco afirma que ha presentat noves proves al jutjat i no dona la via judicial per tancada. Tot i els missatges de Peribáñez sobre l’operació Catalunya, la denúncia estava centrada contra els intents dels dos detectius d’atacar el mateix Marco i contra un empresari a qui acusa d’haver mentit per implicar-lo en una acusació de corrupció contra l’exconseller Felip Puig que es va arxivar. L’Audiència considera que els fets que es descriuen a la denúncia no encaixen amb cap delicte i que no hi ha cap prova “que n’avali raonablement la realitat”. Tampoc no veu cap document “que avali indiciàriament aquests cobraments procedents de fons públics”.