Aguirre s'emociona davant la possible culpabilitat de González: "Seria molt lamentable"

Esperanza Aguirre s'ha mostrat "molt commocionada" per la detenció de la seva mà dreta i successor a la presidència de la Comunitat Ignacio González, que ha passat la nit en dependències policials. En declaracions als mitjans, Aguirre s'ha emocionat després de dir que si es confirmessin les acusacions sobre González, seria "molt lamentable". Després de declarar com a testimoni en el judici del cas Gürtel, Aguirre ha assenyalat que el d'avui és un dia "veritablement trist". "Si és culpable, per a mi, que li he donat tanta confiança, és un pal molt, molt rellevant", ha expressat; "si no ho és, estic també commocionada pel calvari que està passant", ha apuntat l'expresidenta de la Comunitat, conscient que la "justícia espanyola és molt lenta".

Aguirre ha volgut deixar clar que durant la seva etapa com a mandatària a la capital espanyola sempre es va guiar pel "servei públic" i que mai ningú no la podrà acusar d'haver fet alguna actuació "incorrecta".

Ignacio González ha sigut imputat pels delictes d’organització criminal, prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, blanqueig de capitals, frau, falsedat documental i corrupció en els negocis, en relació amb un suposat desfalc de 35 milions d'euros en l'empresa d'aigües de la Comunitat de Madrid. Aquest dijous, però, Aguirre declara per un altre cas de corrupció que afecta el PP madrileny (i estatal), el Gürtel, un cas que ella assegura que va contribuir a fer aflorar.