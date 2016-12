Vic encapçala les mostres de suport dels ajuntaments a Joan Coma

Nova demostració de força contra la judicialització del procés d'independència. Aquest dimarts a les 8 del vespre s'han concentrat davant els ajuntaments de Catalunya centenars de persones en suport al regidor de Vic Joan Coma detingut el matí per no haver anat a declarar a l'Audiència Nacional, a on se l'investiga per un presumpte delicte de sedició. Vic, el consistori d'on és regidor Joan Coma, ha encapçalat les manifestacions d'aquest vespre amb la concentració de centenars de persones a la plaça de l'ajuntament.

Els missatges de solidaritat s'han repetit en una plaça Major que bullia amb crits d'"independència" i "Joan Coma, llibertat". La presidenta del parlament, Carme Forcadell, s'ha mostrat convençuda en la defensa de "la llibertat d'expressió dels càrrecs electes a l'hora de defensar allò pel qual el poble els va escollir".

S'han desplaçat fins a Vic i han emès missatges similars de suport a la democràcia i a la no-judicialització de la política el president i la portaveu del grup parlamentari de JxSí, Jordi Turull (PDeCAT); el portaveu del PDeCat al Congrés, Francesc Homs; Marta Rovira (ERC); les diputades de la CUP Anna Gabriel, Eulàlia Reguant i Gabriela Serra; Jordi Cuixart, president d'Òmnium, i Jordi Sánchez, president de l'ANC, entre altres.

Concentració a plaça Sant Jaume

Però el municipi natal de Coma no és l'únic que s'ha mobilitzat. A Barcelona, unes 300 persones també s’han aplegat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per mostrar el seu suport a Coma. Ha comptat amb la presència de diversos representants polítics que han volgut mostrar el seu suport a Coma. Entre ells, el portaveu de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà; el cap de files d’ERC al Senat, Santi Vidal; el líder d’ERC a Barcelona, Alfred Bosch, i els diputats de Junts Pel Sí Gerard Gomez i Eduardo Reyes. Per part de l'ANC hi havia Marcel Padrós, membre del secretariat nacional.

Passades les 8 del vespre s'han llegit dos manifestos. El primer ha defensat que "el futur" de Catalunya "no el decidirà cap tribunal"; mentre que en el segon, llegit per les regidores de la CUP de Barcelona Maria Rovira i Maria José Lecha en nom de l'Esquerra Independentista d'Osona, han criticat els Mossos per estar, a parer seu, al servei de l'Estat.

Acusació per presumpta sedició

El fiscal veu "indicis de criminalitat" en el fet que Coma demanés desobeir les institucions espanyoles i la resolució del TC en un ple municipal del 2015 en el qual es votava una moció de suport a la proclamació del Parlament per iniciar la desconnexió de Catalunya de la resta de l'Estat. "Per fer una truita, sempre primer s'han de trencar els ous", va dir aleshores Coma, una frase que va provocar la posterior investigació.