Albiol insta C's i PSC a fer front comú contra la independència

El president del Partit Popular Català (PP), Xavier García Albiol, ha instat Ciutadans i al PSC que facin front comú com a bloc constitucionalista i unionista per evitar tant el referèndum com la independència. “PP, PSC i Cs hem d'avançar agafats de la ma en defensa de Catalunya dins d'Espanya".

“Avui és més necessari que mai que els partits constitucionalistes treballem en la mateixa direcció” ha insistit el líder dels populars, que ha ressaltat que tenen "diferents maneres d'entendre la societat, però hi ha una cosa que ens uneix, la defensa de la part majoritària de la població, els catalans que no som independentistes”.

Albiol ha assegurat que "ningú no convocarà un referèndum per separar Catalunya de la resta d'Espanya mentre el PP governi a l'Estat". En el congrés del partit de la demarcació de Barcelona que se celebra aquest dissabte a Sitges, Albiol ha insistit que la votació no se celebrarà: "Que ho tinguin molt clar", ha sentenciat.

El candidat a la presidència de la formació conservadora a Barcelona, Daniel Serrano, ha afirmat que "el PP ha de ser un actor principal a Catalunya perquè som el partit que governa Espanya i hem d'aspirar a ser partit referent d'aquells catalans que veuen en Espanya un motiu d'orgull".

En aquest sentit, Serrano ha assenyalat que han de donar "resposta als centenars de milers de catalans que busquen una alternativa clara al separatisme i al populisme d'esquerres que governen a Catalunya i no en pocs ajuntaments".