Albiol acusa Puigdemont d'estar "tancat al seu búnquer" per l'absència a la Conferència de Presidents

El líder del PP català i senador, Xavier García Albiol, ha aprofitat aquest dimarts l'absència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Conferència de Presidents que se celebra a la cambra alta espanyola per ocupar un espai mediàtic i carregar contra l'actitud del govern en aquesta trobada multilateral.

La primera Conferència de Presidents sense Catalunya arrenca centrada en el finançamentAlbiol ha estat el primer dirigent polític present al Senat a oferir una roda de premsa a l'espai reservat per als presidents autonòmics (tot i que oficialment no hi està convidat i no participa a la trobada) i ha acusat el cap del Govern d'estar "tancat al seu búnquer, fent voltes a la seva taula".

"El desaire de Puigdemont és cert per al conjunt dels espanyols, a la resta de presidents de comunitats autònomes i per als set milions de catalans. Amb la seva absència deixa els catalans orfes de la veu pròpia d'aquell que ha d'estar més pròxim als ciutadans de Catalunya", ha considerat.

Tot i així, ha afirmat que "els interessos dels catalans" sí que estan representats a la taula, però "exclusivament" a través dels representants del govern espanyol. En una línia semblant s'ha expressat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo: "El govern d'Espanya és el govern de tots els catalans", ha dit aquest matí en una entrevista a RNE.

Un "error greu" que pot tenir "conseqüències"

Millo considera que l'absència de Puigdemont a la cimera de presidents autonòmics és un " error greu", una "dimissió de les seves obligacions" i una "oportunitat perduda" de demostrar que la seva voluntat de diàleg no és "comèdia". Al seu parer, "el diàleg necessari no pot estar segrestat per la necessitat de tirar endavant un procés independentista sense sentit, al marge de la llei i que ell sap que no es pot fer".

Millo ha considerat que els arguments expressats per Puigdemont en la seva carta al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, són una "excusa", i ha suggerit que en realitat hi pot haver "motivacions d'un altre tipus de caràcter més polític", com la "situació complicada al Parlament" d'un Govern "pendent del suport de la CUP als pressupostos" i " lligat de peus i mans" a aquesta formació.

Sobre l'exigència de Puigdemont al govern central d'un diàleg bilateral com a motiu per no assistir a la cimera, ha dit que aquesta "excusa no és consistent, no és coherent", i ha recalcat que "els acords que afecten el conjunt s'han de prendre conjuntament". "El que és una anomalia democràtica –ha apuntat– és que no respecti les regles del joc.

Tot i això, Millo ha deixat clar que l'Estat "no deixarà d'actuar i durà a terme tots els projectes que consideri necessaris [a Catalunya] en finançament, infraestructures o serveis socials, encara que la Generalitat no vulgui seure a dialogar per prendre decisions conjuntament. Si decideix quedar-se enrocada, hauran d'assumir les seves conseqüències i responsabilitats", ha avisat.