Albiol agafa les regnes del PP per evitar pugnes al territori

Gairebé tres setmanes després que Xavier García Albiol fos ratificat com a president del PP català, el líder popular es posa les piles per estructurar les bases del partit i intentar apagar els focs que cremen dins la formació. Si el congrés provincial de Barcelona se l’havien de disputar el fins ara president, Alberto Villagrasa, i l’exalcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, en l’últim conclave autonòmic Albiol ja va administrar la primera píndola per solucionar el que es preveia com una de les disputes més calentes al territori. El líder popular va donar a cadascun una de les deu vicesecretaries que va crear per organitzar el partit. Així, segons fonts consultades per l’ARA, per no acumular càrrecs, ni Villagrasa ni Reyes optaran finalment a la direcció de la formació a les comarques barcelonines. La solució passa ara per presentar un candidat alternatiu que generi consens entre els quadres. Un dels noms que sonen i que ja sonaven per ser el número dos d’Albiol és el regidor de Cornellà Daniel Serrano.

“Soc un home a qui no li agraden els embolics de partit; aquí hi som per guanyar les eleccions i no congressos ni congressets”, va dir Albiol en el seu últim discurs abans de ser escollit president. Tota una declaració d’intencions. El dirigent popular vol posar fi a les pugnes personals i de famílies. La recepta per fer-ho és a les seves mans i a les de la cúpula del partit. Ells són els que, segons fonts consultades, acabaran decidint la persona que ha d’encapçalar la formació a les comarques de Barcelona, una figura que no creï controvèrsies. Divendres passat, en roda de premsa, Albiol va explicar que “tothom que vulgui pot presentar els seus projectes”, però el cert és que és la direcció dels populars la que està intentant trobar una solució de consens perquè el que vol el cap de files del PP català és que hi hagi la “màxima unitat possible”. El seu objectiu és trobar punts de consens per resoldre les disputes que des de fa anys hi ha a les files populars, que amenaçaven d’aflorar en els congressos provincials convocats per a la primera quinzena de juny.

Lleida, un dels punts calents

Lleida és la província que, de moment, sembla el punt més calent a l’hora de trobar una solució de consens. L’actual presidenta provincial, Dolors López, no es tornarà a presentar, i qui ja ha expressat oficialment la seva voluntat de fer-ho és l’actual diputada al Parlament Marisa Xandri, molt pròxima a López. Ara per ara és l’única candidata que ha dit obertament que optaria a la presidència dels populars a les comarques de Lleida, però sembla que tindrà rival. Segons fonts populars, el veterà diputat al Congrés José Ignacio Llorens pretén impulsar una llista alternativa que podria encapçalar la que ja va ser la número dos de la llista dels populars a les últimes eleccions generals, María José Horcajada.

Als antípodes, Tarragona és on segurament el congrés serà més plàcid, ja que tot indica que repetirà com a candidat l’actual president dels populars en aquesta província, Alejandro Fernández. A Girona, en canvi, hi haurà renovació, perquè el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, no repetirà com a president a la província. El nom que sona amb més força per rellevar-lo és el de la regidora a l’Ajuntament de Girona Concepció Veray, tot i que no es descarta que hi pugui haver una candidatura alternativa.

Albiol volia configurar el seu equip sense tenir en compte cap quota interna, però no se’n va acabar de sortir, perquè les deu vicesecretaries que va crear buscaven acontentar tots els sectors del partit. Ara, el líder popular intentarà que les pugnes internes no eclipsin els congressos provincials del PP. La seva filosofia és unitat i evitar els embolics interns per recuperar els vots que s’han escapat a C’s en les últimes cites electorals.