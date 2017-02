Alfonso Guerra demana que l'Estat apliqui ja l'article 155 de la Constitució a Catalunya

Alfonso Guerra, exvicepresident del govern espanyol del PSOE, demana -sense anomenar-lo directament- que Mariano Rajoy apliqui ja l' article 155 de la Constitució contra Catalunya en un article publicat a la revista 'El Tiempo': “Es recorre a una entelèquia d'apel·lació al diàleg mentre el nacionalisme fa passos cada dia cap a la ruptura de la nació. Per què s'ignora que la Constitució estableix els mecanismes per solucionar els casos en els quals les autoritats no compleixen amb les responsabilitats aconseguides mitjançant eleccions lliures i democràtiques? No és fàcil entendre que govern i partits constitucionalistes no explorin aquesta possibilitat”.

Guerra sempre ha sigut un polític que ha lluitat conra el nacionalisme català, i famosa és la declaració quan es vantava d'haver passat "el ribot" a l' Estatut de Catalunya del 2005 durant el tràmit al Congrés.

Segons l'home fort de Felipe González, “el govern d'Espanya ha optat per una complaent espera, sota la creença que les coses s'arreglarien soles, postura còmoda i irresponsable, ja que el resultat està a la vista. El nacionalisme ha interpretat aquesta passivitat com un signe de feblesa i ha contestat amb una escalada de provocacions i amenaces”. I remata: “Amb aquest panorama, no es pot seguir contemplant l'horitzó. És hora de canviar d'estratègia […] i actuar en conseqüència”.