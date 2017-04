De Alfonso es va gastar 130.000 € en viatges, restaurants i extres

El jutge Daniel de Alfonso tenia un sou de 135.150 euros a l’any quan dirigia l’Oficina Antifrau de Catalunya, entre el 2011 i el 2016. Però també es va gastar 129.782 euros de l’ens públic en viatges, dietes, restaurants i extres. Aquest diari ha accedit a la llista de les despeses de representació, dietes, viatges i seguretat associades a De Alfonso mentre va ser director de l’ens. Antifrau l’ha lliurada arran d’una petició feta a través de la llei de transparència. L’ARA s’ha posat en contacte amb Daniel de Alfonso, que assegura que aquesta mena de despeses en la seva etapa van ser “les més baixes de tota la Generalitat” i insisteix que tot és correcte.

Entre les despeses associades a De Alfonso -cessat quan es van descobrir les converses que va tenir abans del 9-N amb l’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, per buscar casos de corrupció que impliquessin polítics independentistes- hi ha 14.058 euros difícils de classificar. Com els abonaments al Liceu de la temporada 2014-2015, de 1.864 euros, i de la temporada 2016-2017, que valia 3.058 euros. Quan el magistrat Miguel Ángel Gimeno va assumir la direcció d’Antifrau substituint De Alfonso va dir, en una entrevista a El Periódico : “L’oficina no té per què tenir una presència institucional dins del Liceu; a qui li agradi que s’ho pagui, i si no, que no hi vagi”. I ho va aplicar. Va fer que es tornés l’últim abonament al Liceu i va recuperar els 3.058 euros. Segons De Alfonso, però, aquesta mena d’abonaments “hi eren a totes les conselleries”.

Antifrau també va pagar 6.497 euros a Servicios de Investigación y Detección SL per a “serveis d’anàlisi telefònica i radioelèctrica” el 15 d’octubre del 2013. L’empresa va buscar micròfons, càmeres i sistemes d’espionatge al despatx, el domicili i el cotxe de De Alfonso. Tal com va avançar l’ARA fa dos mesos, l’expolicia Antonio Giménez Raso -més conegut com el Bigotes- era un dels directius de l’empresa, que també estava vinculada amb el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Tots dos estan relacionats amb l’operació Catalunya. Segons es pot entendre del concepte de la factura, la companyia del Bigotes també va analitzar el telèfon mòbil del llavors director de l’OficinaAntifrau.

Més rigor amb les dietes

A l’entrevista d’ El Periódico Gimeno també va dir que a Antifrau no se li pot permetre “tot el que és legal”. Es referia a remuneracions com ara “dietes” i “despeses de representació” que no li semblava “que fossin les adequades”. De Alfonso va cobrar 14.076 euros en dietes, un suplement que es rep quan el treballador ha de viatjar per feina i s’ha d’allotjar o ha de menjar fora. Com a director d’Antifrau feia molts viatges oficials: es va gastar 81.327 euros en hotels, avions, visats i despeses relacionades amb aquests viatges.

En 25 de les vegades en què De Alfonso va cobrar dietes també va passar la factura del restaurant. Les despeses de restaurants dels dies que va cobrar dietes sumen 5.046 euros. L’Oïdoria de Comptes del Parlament va publicar al juliol un informe que qüestionava la gestió econòmica d’Antifrau durant l’etapa de De Alfonso, segons va publicar Crític. Va detectar “incidències” que feien impossible validar “donar validesa tant als imports de les dietes satisfetes com a la necessitat de viatjar en un determinat dia”. Perquè tot es pogués comprovar com tocava, segons l’Oïdora, caldria que s’informés dels horaris de sortida i arribada de les activitats que impliquessin dietes.

Quan Gimeno va prendre el relleu a Antifrau, va promulgar unes noves directrius de treball que incloïen, com a acció “immediata”, adequar les retribucions i complements “als criteris d’estricta legalitat i integritat”. Va limitar les dietes a un màxim de 19 euros per a un àpat i a 120 euros per a l’allotjament d’un dia.

La llista de despeses a la qual ha tingut accés aquest diari també deixa clara l’afició de l’excap d’Antifrau per als restaurants. S’hi va gastar 20.868 euros fins que no el va destituir el Parlament arran de la filtració a Público de les seves converses amb Fernández Díaz. A la llista de restaurants on menjava hi ha àpats de centenars d’euros d’establiments d’alt nivell de Barcelona. En alguns hi havia repetit força vegades i les despeses que hi va fer, acumulades, superen els 2.000 i els 3.000 euros. També consten 846 euros d’un sol àpat al restaurant de l’Hotel JW Marriott de Bucarest i 384 d’un altre al Marriott de Nova York. Cal tenir en compte que els imports poden incloure els comensals amb qui dinava De Alfonso.

Hi ha una partida de 354 euros del Restaurant Santceloni de l’Hotel Hesperia de Madrid que correspon a una de les dates de les dues polèmiques reunions amb Fernández Díaz. Tal com va avançar el digital Crític, els dos viatges a Madrid també els va pagar Antifrau. La factura de 354 euros del restaurant constava a la relació de despeses per actuacions externes sota l’epígraf d’“atencions protocol·làries i representatives”.

Entre les altres despeses que es podrien classificar com a extres hi ha un pagament de 483 euros per a una assegurança de vida, un maletí Montblanc que va costar 899 euros, una cartera portadocuments Piquadro de 230 euros, 403 euros en diverses compres a la Fnac -sobretot llibres-, 345 euros d’una compra a la llibreria jurídica Atelier, 153 euros en fundes per a mòbils i una de tauleta, una agenda de 81 euros i un aparell traductor de 44 euros.

81.000 euros en viatges i 2.100 en taxis i cotxes de lloguer

D’entre els 81.327 euros de despeses en viatges oficials destaquen els 9.086 euros d’un viatge a Pequín via París el juny del 2012, als quals cal sumar 700 euros de dietes. De Alfonso el va fer just un mes després d’un altre viatge a Hong Kong que va costar 7.740 euros entre vols, hotel i dietes. També hi ha desplaçaments a Colòmbia i Malàisia del mateix 2012 que van costar més de 6.000 euros cada un. Però els viatges eren habituals. El 2014, per exemple, en va fer un de sis dies a l’Argentina per al qual De Alfonso es va gastar 600 euros en dietes, 1.974 en bitllets d’avió i 2.095 d’hotel.

De Alfonso va treure un total de 506 euros, comptant-hi les comissions, de caixers automàtics en un viatge a la Xina el maig del 2016, poc abans que el destituïssin. Els va fer constar com a “desplaçaments”. En total, es va gastar 2.100 euros en taxis i cotxes de lloguer. Gimeno, el seu successor a Antifrau, va establir que l’ús de taxis a l’Oficina havia de ser per a casos “excepcionals”.