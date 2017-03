Andrea Levy: "Recorrerem tot el que sigui contrari a l'estat de dret però en el moment oportú"

La secretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha advertit aquest dimecres a RNE que el seu partit denunciarà la modificació del reglament del Parlament que hauria de permetre l'aprovació per la via de la urgència de llei de transitorietat que autoritzarà el referèndum i anul·larà algunes lleis espanyoles. "Recorrerem tot el que sigui contrari a l'estat de dret, però en el moment oportú", ha defensat la diputada al Parlament.

Levy ha dit que cal actuar amb "intel·ligència", a diferència dels partits independentistes, que, segons ha dit, "no n'estan demostrant gaire". Levy ha dit que cal precipitar-se, ja que els partits independentistes "estan provocant lluites dialèctiques i volen que el govern de l'estat respongui amb violència verbal". Això, segons Levy, no passarà, per no donar ales als independentistes. La Moncloa va anunciar ahir que no presentaria cap recurs al Tribunal Constitucional i que ho deixaria en mans del PP a Catalunya, amb l'objectiu de demostrar que la confrontació no ve del govern de l'Estat, sinó d'una formació del mateix Parlament. El PSC també va anunciar ahir que presentarà una denúncia per frenar la tramitació exprés de la llei.

Levy ha assegurat que el Govern català "està avançant a cegues" i que "ja ni respecta la legalitat del Parlament". "Respondrem amb la tranquil·litat de la llei i la democràcia", ha afegit, per després advertir: "No en deixarem passar ni una". Segons la jove diputada, el govern català, en "el seu intent de crear una bombolla independentista", està provocant que els catalans tinguin "menys drets i menys garanties".