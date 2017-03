Àngels Martínez: La diputada de Podem que se suma al referèndum unilateral

El ple es disposa a votar l’esmena de la CUP a favor del referèndum unilateral. Com acostuma a fer, el portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, alça la mà per recordar als seus companys de grup que opten pel no, tal com han consensuat en la reunió prèvia. I tots, a excepció d' Àngels Martínez -que no va participar en la reunió-, pitgen el botó indicat. La diputada de Podem ha votat aquest dimecres al matí sí al "referèndum o referèndum", malgrat que els seus nou companys haguessin decidit optar només per la via pactada.

La sorpresa (i l'emprenyament) dins del grup dels comuns era evident instants després d'haver acabat de votar a l'hemicicle. I més, després d'haver vist com Martínez i els diputats de la CUP es miraven amb complicitat quan la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, llegia els resultats de la votació: 72 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció.

CSQP revisarà el cas la setmana que ve en la propera reunió del grup parlamentari. "Suposo que en parlarem, com parlem de tots els temes que tenen a veure amb la nostra acció parlamentària", ha explicat el portaveu adjunt del grup i secretari general de Podem, Albano Dante Fachin, en declaracions recollides per l'ACN. Fachin és, de fet, el principal valedor de Martínez al Parlament. Ell és qui va aconseguir que fos la veu de CSQP en el debat de totalitat dels pressupostos, al mes de desembre, i qui ha defensat que "veus expertes" com la d'aquesta economista i històrica militant del PSUC s'escoltin a la cambra catalana.

No és la primera vegada que CSQP té un problema amb algun dels seus diputats en qüestions vinculades amb el procés sobiranista. Joan Giner, també militant de Podem, es va queixar públicament de les advertències que li havien arribat des de la direcció del grup parlamentari quan es va mostrar disposat a abstenir-se (i no votar en contra com havia decidit CSQP) en la votació de la resolució de ruptura, impulsada el 9 de novembre del 2015 per Junts pel Sí i la CUP.

Aleshores Giner va explicar que havien amenaçat amb fer-lo fora del grup. Ara, un any i mig després, caldrà veure si aquelles advertències es fan realitat un cop algú ha consumat el trencament de la disciplina de vot que marquen els dits de Joan Coscubiela.