Arrenca (en secret) al Congrés la comissió d'investigació per l'operació Catalunya

La comissió d'investigació per l'operació Catalunya ha arrencat aquest dijous al Congrés, amb 5 mesos de retard, i ho ha fet a porta tancada, en contra del que s'esperaven els portaveus de la majoria de grups. En la sessió d'avui, constitutiva, ha quedat triada per assentiment la mesa de la comissió, presidida pel PNB, i s'inicia l'ordenació dels treballs tot i que no s'espera que encara en surti un calendari de compareixences.

Els portaveus a la comissió dels diferents grups catalans han saludat la creació de la comissió abans de començar, i han expressat la voluntat que serveixi "per esclarir uns fets que indiquen clarament una de les pràctiques més fortes d'utilització de recursos de l'Estat per lluitar contra adversaris polítics", segons el portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech.

La representant del PSC a la comissió, Mercè Perea, ha dit que l'operació Catalunya "és un atemptat a la línia de flotació de la democràcia", i ha reclamat "responsabilitats polítiques immediates". Per la seva banda, el representant del PDECat, Sergi Miquel, ha considerat que la comissió ha de servir perquè "les persones involucrades donin la cara" i per destriar "el gra de la palla".