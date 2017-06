Arrimadas, sobre la data i la pregunta del referèndum: "Hem tornat al 2014 amb l'anunci del 9-N"

Pocs minuts després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, fes pública la data i la pregunta del referèndum, la cap de l'oposició al Parlament i líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticat l'anunci afirmant que es tracta del mateix que el del 9-N. "Hem tornat al 2014 amb l'anunci del 9-N", ha etzibat. En declaracions a Catalunya Ràdio, Arrimadas ha retret a Puigdemont que no hagi donat més detalls de la consulta, un fet que creu que s'explica "perquè no té idea de com fer-la".

L'anunci que ha fet aquest divendres el president de la Generalitat és, per la líder de Ciutadans, un pas que acosta a unes "eleccions catalanes". "Estem més a prop que ahir d'unes eleccions catalanes", ha sentenciat, després de tornar a demanar a Puigdemont que posi les "urnes de veritat" per poder solucionar aquest conflicte. Arrimadas considera que amb el Procés, Catalunya està "perdent un temps i uns recursos preciosos".

En la mateixa línia s'ha expressat el líder del PSC, Miquel Iceta, que ha avisat que l'anunci de la data i la pregunta "no condueix a res" perquè el referèndum "no se celebrarà" i ha recordat el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i la carta de la Comissió de Venècia. De fet, Iceta ha afirmat que aquest divendres "no s'ha aprovat res, no s'ha aprovat un projecte que empari la convocatòria d'un referèndum".

La imatge d'unitat que el Govern en ple ha volgut mostrar aquest matí no és per Iceta la representació de la majoria de catalans. I en aquest sentit, ha avisat que el sobiranisme "no té la majoria de vots" i ha tornat a estendre la mà dels socialistes per "retrobar el pacte constitucional del 78 per reformar la Constitució".

La reacció de la cap de l'oposició al Parlament ha estat la primera després que Puigdemont hagi explicat que l'1 d'octubre serà la data en què finalment se celebrarà el referèndum sobre la independència de Catalunya. L'han seguit el líder socialista i el president del PP a Catalunya.

Xavier García Albiol ha coincidit que no hi ha "cap novetat" que als "demòcrates hagi de preocupar" en l'anunci de la data i la pregunta. Això d'avui és un "nou episodi d'escenficiació" i de "política ficció a què ens té acostumats el Govern". "Amb molta purpurina però sense contingut de forma ni de fons", ha subratllat Albiol en roda de premsa a la seu del partit. A parer d'Albiol, ha estat una reunió perquè els consellers i conselleres "es veiessin les cares i prenguessin un refresc" perquè, ha assegurat, "no han decidit res". "És una presa de pèl", ha avisat, i ha considerat que l'anunci del Govern d'aquest divendres té el mateix valor que si s'hagués produït en un "míting d'ERC o de l'ANC".

El líder popular ha instat Puigdemont a posar data per vistar el Congrés i a "posar les urnes". "President, posi les urnes", ha remarcat, en referència a unes urnes que serveixin per celebrar unes eleccions autonòmiques i posin fi al "descrèdit", ha assenyalat, del seu projecte. Albiol ha demanat "valentia" al president per portar el seu "programa rupturista" a la cambra baixa espanyola.

"Estem davant d'uns farsants, protagonistes d'una comèdia i d'uns irresponsables", ha subratllat Albiol, que ha assegurat que la resposta del PP estarà "a l'alçada de les circumstàncies" si l'executiu català continua amb el Procés. Mentre governi Mariano Rajoy no es produirà cap referèndum", ha sentenciat.

El líder dels populars a Catalunya ha opinat que Puigdemont i Junqueras que "cada dia estan més sols", tot i que envoltats de gent "cada vegada més radicalitzada", i ha demanat als màxims dirigents del Govern que "pensin en tota la ciutadania" i es preocupi de les "inquietuds que afecten de veritat la societat".