Artur Mas, a la CUP: "Uns vots que són per la independència no es poden aprofitar per fer la revolució"

Avís de l'expresident de la Generalitat Artur Mas a la CUP. En una entrevista d' Antoni Bassas a l'ARA TV, Mas ha reclamat a l'esquerra anticapitalista que sigui lleial al mandat del 27 de setembre, i ha apuntat que no aprovar els pressupostos de la Generalitat pel 2017 suposaria trencar l'acord pel qual ell va fer un pas al costat: "Uns vots que són per la independència no es poden aprofitar per fer la revolució".

En plena negociació pressupostària entre el Govern i la CUP, Mas ha qüestionat que quan Catalunya s'"està jugant l'Estat" les formacions s'enredin "en una batussa ideològica". "El PDECat podria voler marcar perfil i dir que vol baixar un impost, oi que no ho fa? Oi que Junts pel Sí no ho fa? Per què ho ha de fer la CUP?", ha preguntat.

Segons Mas, quan Catalunya disposi d'un estat propi serà el moment de contraposar els models de cadascú, i ha vaticinat que, quan això es decideixi, el model que defensa la CUP "serà una opció molt minoritària" dins del país. "Si es tractes de fer uns pressupostos autonòmics i res més, creu que tindríem d'aliat parlamentari la CUP?", ha preguntat.

L'expresident s'ha mostrat partidari de centrar els esforços en aconseguir l'" Estat català" -ha dit que prefereix aquesta denominació que el de "república catalana"- i que, un cop aconseguit, que cadascú marqui el seu propi perfil. "Aleshores, jo evidentment combatré les idees de la CUP en gairebé tot".

Pel que fa al contingut dels comptes, ha negat que siguin més "progressistes" que els que hauria fet el seu executiu, i ha remarcat que l'única diferència és que ara la Generalitat disposa de més ingressos: "Si el conseller fos Mas-Colell i no Junqueras aquests diners també hi serien", ha apuntat, ha opinat que Catalunya "ha de continuar sent bussines friendly", i ha conclòs que la discussió sobre l'IRPF "és absurda".

Mas ha subratllat que els catalans no es mereixin que el procés fracassi per no tenir uns pressupostos, i ha argumentat que la CUP "tindria motius per tombar els comptes si no fessin possible l’objectiu del referèndum".

El judici pel 9-N

Pel que fa al judici pel 9-N que Mas afrontarà a partir del 6 de febrer, l'expresident ha criticat que si era tan evident que posar les urnes era delicte "com pot ser que dies després de la jornada encara es pogués anar a votar" i que cap alcalde que va cedir instal·lacions hagi estat notificat o que els magistrats del TSJC no hi veiessin delicte fins que la Fiscalia General de l'Estat s'hi va posar.

L'expresident de la Generalitat ha vaticinat que serà inhabilitat, i ha remarcat que quan estava al Govern sempre escoltava com la gent li deia "ni un pas enrere, tireu endavant", però també que "no esteu sols". "Si no estem sols, en els moments claus, la gent de fora que ens observa i la de dins, ha de veure que en els moments de la veritat no estem sols".