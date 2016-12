José María Aznar deixa la presidència d'honor del PP

L'expresident espanyol José María Aznar ha comunicat aquest dimarts al president del PP, Mariano Rajoy, que abandona la presidència d'honor del PP, però que manté la condició de militant. Segons ha anunciat ell mateix a través de la seva web, l'exlíder popular no assistirà al pròxim congrés del PP que se celebrarà al febrer i on Rajoy sortirà reescollit.

Aznar i Rajoy han mantingut una conversa telefònica després que l'expresident hagués enviat la carta, en què escuda la seva renúncia en la necessitat que la fundació FAES que ell lidera sigui independent del partit. "Cap patró de FAES ocupa cap càrrec, ni tan sols honorífic, en cap organització política. Com a president de FAES no vull ser una excepció", afirma Aznar.

La relació entre Aznar i Rajoy s'ha anat tensionant els últims anys. L'expresident espanyol va arribar a demanar a Rajoy que accelerés el procés de convocatòria d'un congrés per triar un nou líder després de les eleccions del 20 de desembre, avui fa just un any.

El primer càrrec del PP a reaccionar ha estat l'expresident del Congrés Jesús Posada, que ha considerat que "l'argument essencial que ell fa servir és bastant vàlid, i és que des del moment que FAES es desvincula del PP no sembla lògic que ell, que és president de FAES, sigui president del partit". La desvinculació entre FAES i el PP es va produir a l'octubre.