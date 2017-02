Un jutge de Barcelona obre una investigació per les declaracions de Santi Vidal

Un jutge de Barcelona ha obert una investigació sobre les declaracions de l'exjutge i exsenador d'Esquerra Republicana, Santi Vidal. En diverses conferències, Vidal apuntava a presumptes irregularitats del Govern, com ara que la Generalitat tindria, il·legalment, les dades fiscals dels catalans.

El jutjat d'instrucció 13 de la capital catalana ha acceptat a tràmit la denúncia d'un particular contra l'exmagistrat. La investigació es centrarà en la comissió de dos delictes: revelació de secrets i delicte informàtic.

La fiscalia ja havia obert diligències per esbrinar si les declaracions de Vidal eren certes i per tant, el Govern podria haver comés irregularitats. Com que la denúncia és d'un particular, el ministeri públic podrà seguir endavant amb la seva investigació, encara que un jutge n'hagi obert una altra de paral·lela. L'endemà que es fessin públiques les afirmacions, Vidal va deixar el seu escó al Senat.