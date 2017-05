Borràs: "Som davant un estat urnofòbic que té actuacions pròpies d'una dictadura"

Després de l'anunci de la fiscalia de la querella per la compra d'urnes, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, ha comparegut a la seu del departament a Barcelona per valorar l'anunci de la fiscalia que, ha assegurat, ha conegut a través dels mitjans de comunicació. "El que estem vivint és propi d'una altra època", ha sentenciat la consellera només començar la roda de premsa, i ha afegit que l'Estat està impulsant una "querella política" en el marc de la "judicialització" del Procés.

"L'Estat no permet el debat [...] Som davant un estat urnofòbic que té actuacions més pròpies d'una dictadura i d'un estat d'excepció que no d'un estat lliure i democràtic", ha afirmat de forma contundent Borràs. La consellera ha defensat així que la Generalitat té les competències per fer processos electorals i que només vol exercir-les tal com ja fan altres comunitats com Andalusia. Ha remarcat que l'expedient administratiu relatiu a l'acord marc per a la compra d'urnes és "impecable" des del punt de vista del dret i de les facultats del Govern. Així, no ha vinculat les urnes directament amb el referèndum.

Tanmateix, la consellera ha reiterat el compromís del Govern per fer la consulta recordant l'acte al Pati dels Tarongers de fa unes setmanes.

La Fiscalia General de l'Estat ha demanat a la Fiscalia Superior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que presenti una querella per desobediència, prevaricació i malversació de fons públics contra Borràs i el secretari general de Governació, Francesc Esteve, que és qui va signar la licitació de l'acord marc per comprar urnes.

La fiscalia acusa Borràs i Esteve de desobediència, prevaricació i malversacióSegons el ministeri públic, tot i que la Generalitat té competències per adquirir urnes tal com ja tenen altres comunitats autònomes, el Govern les vol utilitzar per fer el referèndum que el Tribunal Constitucional ha considerat il·legal. D'aquesta manera, la fiscalia pretén impedir, abans que es produeixi, la compra d'urnes per fer la consulta a què s'ha compromès el Govern de Carles Puigdemont.

Després de conèixer la querella, tant Puigdemont com el vicepresident, Oriol Junqueras, han expressat el suport a la consellera a través de Twitter. "Hi posarem les urnes i la gent hi posarà els vots", ha assegurat el president.