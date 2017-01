La CIA a l'ombra no preveu una declaració d'independència a Catalunya el 2017

L'agència Stratfor, una empresa nordamericana especialitzada en serveis d'intel·ligència i coneguda col·loquialment com 'la CIA a l'ombra', no preveu que Catalunya declari unilateralment la independència el 2017. Segons l'informe que publiquen anualment sobre les principals previsions de l'any, Catalunya "no abandonarà els seus plans" i pujarà la tensió amb el govern espanyol però –d'acord amb l'agència- el Parlament no proclamarà l'estat independent.

Aquest informe inclou el procés català en els principals successos que passaran a Europa el 2017. Esmenta que els riscos més importants es focalitzen a Itàlia, França i Alemanya, degut a les forces euroescèptiques i nacionalistes. També hi esmenta els reptes de la Unió Europea relacionats amb la seguretat, com a conseqüència dels atacs terroristes, i la defensa arran de la nova situació geopolítica: Donald Trump serà president dels Estats Units i ha promès també un replantejament de l'OTAN.

Enmig d'aquests focus de conflicte, Stratfor es refereix a Espanya després de parlar d'Itàlia i Holanda. Diu que el govern en minoria del PP "serà forçat a negociar" amb l'oposició i haurà de revertir algunes de les reformes que va dur a terme en l'anterior legislatura.

A banda d'això, que Catalunya "continuarà empenyent per la independència" i reptant el govern de Madrid. Tot i que no tanca la porta que la Moncloa negociï certes qüestions amb el govern català, descarta que s'avingui a acordar un referèndum.