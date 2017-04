La CUP respon al Govern que la millor manera de comprometre's amb el referèndum és posar data i pregunta

La CUP no està satisfeta amb l'acte de compromís del Govern amb el referèndum. Malgrat la signatura del manifest que referma la consulta de l'executiu en ple -després de tensions per qui assumeix la responsabilitat dels preparatius-, els cupaires no en tenen prou i creuen que la millor manera d'escenificar aquest compromís seria posar data i pregunta al referèndum. En vàries piulades, la diputada de la CUP Mireia Boya ha recordat que el que ha fet el Govern aquest divendres ja ho ha assumit el Parlament fins a quatre vegades.

La diputada també recorda que un cop aprovats els pressupostos, amb el suport dels cupaires, el Govern ja té via lliure per comprar urnes i paperetes -un dels punts de conflicte entre Vicepresidència i Governació-. Alhora fa referència a la qüestió de confiança de Carles Puigdemont i al debat de política general en què els diputats i les diputades de Junts pel Sí i la CUP ja es van comprometre amb el "referèndum o referèndum".

Qui sí que ha celebrat l'esdeveniment, ha estat el president de l'ANC, Jordi Sànchez, que aquesta setmana s'ha mostrat convençut de la voluntat del Govern de fer la consulta. "Compromís amb el referèndum i el seu resultat. Dignitat davant la cruïlla històrica, un sol poble unit i un govern decidit per un futur millor", ha piulat amb una fotografia d'un 'sí' i un fons de colors que forma part de la campanya a favor de la independència de l'ANC de cara la consulta.