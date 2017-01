La CUP demana a Puigdemont que s'impliqui en la negociació pressupostària perquè "no funciona"

La CUP no veu avenços significatius en la negociació pressupostària amb el Govern i aquest dijous ha apel·lat directament al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè s'impliqui directament en una negociació "que no està funcionant". Sota el títol '2017: Tombem el Règim. Construïm la República' els anticapitalistes han posat sobre la taula les seves principals prioritats per "acabar amb el règim del 78". Prioritats que passen en primer lloc pels pressupostos del 2017. Des del Museu d'Història de Barcelona, els 'cupaires' han tornat a apuntar cap a l'ensenyament públic i la reforma dels tres principals impostos directes: Successions, Patrimoni i IRPF.

A més d'una nodrida representació dels mitjans de comunicació, la CUP ha convidat a representants dels principals partits i entitats sobiranistes. Entre d'altres, han escoltat la conferència des de la sala Martí l'Humà del Museu d'Història de Barcelona, Xavier Domènech i Marta Sibina (En Comú Podem), Joan Tardà i Anna Simó (ERC), Jordi Turull (PDECat), Albano-Dante Fachin (Podem), Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) i Eulàlia Subirà (ANC).