La CUP demana al Govern que acceleri el final de la via pactada

Des del mateix moment en què es va crear el Pacte Nacional pel Referèndum, la CUP va fer pública l'oposició a seguir insistint en la inexistent negociació amb l'Estat. Aleshores es va sumar al consens de la resta de forces polítiques i socials amb la intenció de demanar reciprocitat a tothom quan arribés el moment d'afrontar la via unilateral.

Però la recerca del diàleg amb l'Estat s'està allargant més del que haurien volgut els cupaires, que ara reclamen al Govern que acceleri els terminis. " Com més curts siguin els tempos, millor. Ens interessa que es faci evident al més aviat possible que l'Estat no acceptarà un referèndum pactat", ha assenyalat el diputat cupaire Albert Botran des del Parlament.

Botran ha recordat que "l'excusa" del Govern per no fixar la data i la pregunta és que encara no s'ha exhaurit la via pactada, i per això, la CUP és partidària d'exhaurir ja una opció que consideren que no té cap possibilitat de prosperar. Durant el discurs a l'assemblea de l'ANC, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va avançar que en les properes setmanes es faria l'últim intent des de la Generalitat. Els anticapitalistes li reclamen que aquest últim intent no s'ajorni i el Govern centri exclusivament la seva acció en "l'únic referèndum possible: l'unilateral".

Comissió de Venècia

Encara falten més de 10 dies perquè l'hemicicle del Parlament voti la moció de CSQP que insta el Govern a portar els preparatius del referèndum a la Comissió de Venècia. Botran ha explicat aquest dimarts que la CUP encara no ha fet una valoració detallada de la proposta, però que hi ha detectat una "gran contradicció": "Demanen que el Govern ho porti a la Comissió de Venècia, quan només ho poden fer els estats. No ens sembla un desllorigador".

El portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, ja va explicar la setmana passada que hi ha més opcions per accedir a l'organisme sense que ho hagi de fer el govern d'un dels estats que formen part del Consell d'Europa.

En tot cas, el moviment dels comuns és "interessant" per a la CUP, ja que demostra que "accepten que es pot fer un referèndum amb garanties encara que només sigui convocat per les institucions catalanes".