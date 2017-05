La CUP demana crear un òrgan de coordinació per al referèndum del qual formin part el Govern, les entitats i també els comuns

La CUP torna a pressionar el Govern. En una conferència política aquesta tarda al Museu d'Història de Barcelona, els cupaires han tornat a reclamar data i pregunta per al referèndum a l'executiu català, i han fet una petició nova al Govern: crear u n òrgan de coordinació per al referèndum del qual formin part Govern, partits partidaris de la consulta (PDECat, ERC, CUP, Demòcrates i comuns) i entitats. La CUP es fa seva la proposta que ja va fer l'ANC i creuen que aquest organisme s'hauria de reunir "periòdicament".

Els cupaires també han reclamat que es creï un òrgan de "seguiment tècnic" que serveixi per "verificar" els passos del Govern, però també que es materialit zi l'acord al qual van arribar amb el Govern en què s'establia la creació d'un "comitè d'experts juristes nacionals i internacionals" que facin un seguiment "jurídic" dels passos previs, durant i posteriors al referèndum i que es basa en les directrius que estableix la Comissió de Venècia.

La CUP vol que el Govern posi fil a l'agulla i concreti com es farà el referèndum que està previst de cara al setembre perquè consideren que les trobades que han mantingut amb l'executiu de Carles Puigdemont no han funcionat. Per boca dels portaveus del secretariat nacional de la CUP, Quim Arrufat i Núria Gibert, han criticat les picabaralles que s'han fet públiques els últims dies per l'organització del referèndum, i "els secretismes" amb què han denunciat treballa l'executiu. Per tot això, Arrufat ha deixat clar que per a la CUP "no hi ha cap pla B que valgui que no sigui el referèndum".

Així, Gibert ha tornat a demanar al Govern que posi fil a l'agulla per tirar endavant el referèndum i ha exposat les garanties que, pels cupaires, hauria de tenir la consulta. El referèndum hauria de seguir les directrius que marca la Comissió de Venècia, és a dir, que garanteixi "el dret de vot, el recompte dels resultats i una campanya lliure i equitativa". Així, s'hauria de poder votar tant a Catalunya com a la resta del món, hi hauria d'haver funcionaris públics a l'hora de fer el recompte de vots i s'hauria de poder fer campanya pel 'sí' i pel 'no' durant un període mínim de 15 dies.

Tot i que en l'acte només hi han intervingut Quim Arrufat i Núria Gibert, hi han assistit tots els diputats al Parlament menys Anna Gabriel i Eulàlia Reguant. La CUP ha dit per activa i passiva que vol data i pregunta. De moment, el Govern encara no ha fet l'anunci, tot i que tot apunta que Puigdemont farà l'anunci aquest mes de maig. Aquesta setmana ha obert el concurs per comprar les urnes que han de servir per al referèndum, una acció que ja ha rebut l' advertiment de la fiscalia: actuarà quan es faci efectiva la compra.

ERC, "absolutament d'acord" a crear un òrgan comú

La proposta de la CUP de crear un òrgan polític que inclogui les entitats, els comuns i la mateixa formació anticapitalista ha estat rebuda amb bons ulls per part d'un dels partits interpel·lats, ERC. La seva secretària general, Marta Rovira, ha assegurat a RAC1 que està "absolutament d'acord" amb la creació d'aquest òrgan comú. "Creem aquest espai polític", ha afirmat convençuda que "s'ha de parlar entre tots". "Ho veiem bé: com més espais transversals, millor", ha afegit Rovira.