La CUP es persona com a acusació popular en el cas 3%

La CUP es presenta com a acusació popular en el cas del 3% que investiga el jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell. La diputada al Parlament Anna Gabriel ho ha anunciat aquest dimecres després de la compareixença de l'exconseller de Justícia i diputat de Junts pel Sí, Germà Gordó, a la Comissió d'Afers Institucionals de la cambra catalana. Segons Gabriel, l'esquerra anticapitalista ha presentat aquest dimecres al matí una petició per exercir com a acusació particular, una via amb la qual volen accedir a "tota la informació" del cas.

En aquest sentit, com ja ha fet durant la compareixença de Gordó, Gabriel ha avisat que un cop analitzada la informació del cas i si hi ha "indicis raonables" la CUP es querellarà contra l'exconseller. De fet, durant la compareixença, la diputada cupaire ja ha avisat que "no dubti que si hi ha indicis raonables que ens podem querellar contra vostè també ho farem".

De fet, a la sortida de la comissió Gabriel ha lamentat que Gordó no hagi contribuït a "aportar llum al cas" i ha considerat que "com a mínim és sospitós" que no aporti cap novetat sobre aquells casos amb els quals se'l relaciona. Durant la seva intervenció, Gordó ha assegurat que no ha fet res irregular: "Sempre, sempre he actuat d'acord amb l'ordenament jurídic", ha exposat.

Reforma del reglament

Gabriel s'ha mostrat crítica també amb les apel·lacions constants del conseller i de Junts pel Sí a la presumpció d'innocència per tal de no assumir responsabilitats polítiques, i ha anunciat que la CUP ja treballa al Parlament per intentar canviar aquesta situació. Així, ha avançat que aquest mateix matí també han introduït una esmena perquè es debati durant la reforma del reglament del Parlament, amb la qual volen que la cambra suspengui de manera immediata un diputat quan estigui imputat. "Suposem que tots els grups ens donaran suport", ha apuntat.