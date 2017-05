La CUP reclama debatre la pertinença d'una Catalunya independent a la UE

La diputada de la CUP al Parlament, Anna Gabriel, ha reclamat aquest dissabte debatre, en el cas que Catalunya es converteixi en un estat independent, "si la pertinença a la Unió Europea continua". La portaveu de la formació independentista ha afirmat que "s'ha de poder debatre sobre quina societat volem" i també, per tant, de la pertinença a la UE. Gabriel ha fet aquestes afirmacions durant la seva intervenció a la jornada 'Sobirania popular i autodeterminació' celebrada a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, on hi han participat diversos ponents internacionals.

D¡altra banda, el portaveu del Secretariat Nacional de la CUP Quim Arrufat ha dit a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Saénz de Santamaría, que "o s'esforcen més" a fer propostes o els catalans marxaran "sense dir ni adéu". Arrufat ha valorat així la invitació que la vicepresidenta va fer aquest divendres al president del Govern, Carles Puigdemont, perquè anés a les corts espanyoles a explicar la proposta de referèndum pactat. El cupaire ha criticat la "gran oferta" de l'executiu de Mariano Rajoy i l'ha instat a esforçar-se més a "comprendre la dimensió i la profunditat de la revelació democràtica" que es viu a Catalunya. Arrufat també ha reiterat l'exigència al Govern de fixar data i pregunta, així com de tenir un horitzó "clar i nítid" i un "compromís" amb la consulta.