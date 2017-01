La CUP torna a tenir la legislatura a les mans

No serà en un despatx de la conselleria d’Economia ni en una sala de reunions del Parlament i tampoc en un hotel cèntric de Barcelona. El futur dels pressupostos de la Generalitat per al 2017, i de la legislatura, es decideix avui al Casal Popular de Vilafranca del Penedès. Les 57 persones que integren el consell polític de la CUP i els representants de les vuit associacions que formen part del grup d’acció parlamentària (GAP) votaran durant el matí si accepten l’última proposta del Govern. Les deliberacions seran secretes i no es coneixeran, almenys, fins a les 13 h, quan els cupaires han convocat una roda de premsa per comunicar el resultat. Durant la setmana s’han reunit les 155 assemblees locals i les 13 territorials per opinar al voltant d’un projecte que inclou el compromís amb el referèndum com a principal novetat respecte als pressupostos que van rebutjar el 2016. El resultat de les assemblees tampoc s’ha fet públic, però fonts de la CUP expliquen que està molt ajustat. Fonts governamentals, en canvi, tenen bones sensacions i esperen l’aval dels cupaires.

Últimes cessions

Les negociacions entre la CUP i el Govern es van tancar formalment dilluns passat. En una reunió d’una hora, l’executiu va traslladar als negociadors cupaires l’última proposta, que inclou part de les seves reivindicacions. Probablement la cessió més rellevant és la del capítol d’ensenyament, un dels murs que ha separat els negociadors des que van començar a reunir-se. El Govern es compromet a contractar 3.500 nous mestres més el curs que ve, que se sumarien als 2.000 que ja havia previst, i reduirà una hora lectiva setmanal als docents a partir del setembre. L’acord entre Ensenyament i els sindicats d’aquesta mateixa setmana també inclou el compromís de negociar durant el 2018 i 2019 la supressió de la segona hora lectiva que reclamen els docents. Des del primer moment, la CUP va explicar que tindrà molt en compte l’opinió dels mestres i que “l’acord social faria més fàcil l’acord polític”. Per això, fonts de l’executiu consideren que el pacte en ensenyament pot ser decisiu per decantar la balança.

Les altres novetats destacades en l’última proposta del Govern són la creació de diversos impostos ambientals -només començarà a aplicar-se el 2017 el dels cotxes contaminants- i l’impuls de nou fons socials que, entre d’altres, es destinaran a lluitar contra el canvi climàtic, als problemes d’habitatge i a fomentar la renda garantida de ciutadania. Per a aquest últim s’han previst 45 milions d’euros que faran un total de 288 milions destinats, primer, a la renda mínima d’inserció i, després, a la renda garantida de ciutadania.

Un any de negociacions

La CUP i el Govern van iniciar les negociacions per als pressupostos del 2017 al setembre, tot i que les reunions fa pràcticament un any que duren. Tot just un mes després de la investidura de Carles Puigdemont, el 10 de gener del 2016, les trobades per parlar dels pressupostos de l’any passat van sovintejar. Després de 16 reunions, però, els anticapitalistes van acabar rebutjant els comptes al mes de juny perquè consideraven que no revertien les retallades, no incorporaven cessions fiscals i no hi havia un compromís amb la desconnexió.

El context va canviar un cop el president, Carles Puigdemont, va incorporar el referèndum al full de ruta i el vicepresident, Oriol Junqueras, va plasmar el compromís en el projecte de pressupostos. El referèndum i el creixement en 1.170 milions de la despesa social (1.355 després de l’última oferta) són els dos mantres als quals recorre l’executiu per intentar convèncer la CUP. “No som nosaltres sinó el Govern qui ha de convèncer les nostres bases”, expliquen fonts anticapitalistes. A l’hora que la CUP decideixi, Puigdemont serà al consell nacional del PDECat, des d’on valorarà la decisió. Les bases hauran d’establir si els pressupostos fan prou “olor de CUP” -com va dir Benet Salellas- per aprovar-los.