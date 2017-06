Canvi de peces al Govern pensant en l’1 d’octubre

No hi haurà negociació política abans de la convocatòria del referèndum, i el govern espanyol seguirà confiant en l’acció dels tribunals per desmuntar legalment la convocatòria. La Generalitat treballa amb aquesta hipòtesi i ahir va fer un moviment clau pensant en els litigis que s’aniran acumulant als tribunals. Francesc Esteve, fins ara secretari general de Governació, passa a dirigir els serveis jurídics de la Generalitat i substitueix Margarida Gil, que acabarà al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Esteve serà la persona que defineixi l’estratègia jurídica del Govern per combatre judicialment les querelles que s’espera que s’acumularan en els pròxims mesos. La primera que ha arribat, de fet, l’afecta a ell personalment per haver signat la licitació del contracte que ha d’homologar les empreses que opten a fabricar les urnes del referèndum. “És una persona de la màxima confiança de Puigdemont”, apunten fonts consultades per l’ARA, que afegeixen que la seva preparació tècnica i el seu compromís amb el Procés el fan ideal per al càrrec que desenvoluparà a partir d’ara.

Recels d’ERC amb Gil

Esteve, jurista i advocat militant del PDECat, també té tot el suport d’ERC, a diferència del que passava amb la seva predecessora. Gil, que va arribar al Govern el 2011 per dirigir el gabinet jurídic i generava dubtes entre els republicans. Entre d’altres, va ser la responsable de retirar l’acusació de la Generalitat contra CDC en el cas Palau.

Esteve també compta amb la complicitat de la consellera de Governació, amb qui ha treballat al departament des del 2015. Ell ha sigut una de les persones importants al departament en l’organització del referèndum i a partir d’ara, apunten les fonts, la tasca de Governació no serà tan important un cop s’hagin comprat les urnes. Fonts de l’executiu consultades per l’ARA remarquen que l’oferiment a Esteve es va fer fa unes quantes setmanes i que en cap cas ha sigut ell qui ha demanat el canvi, tot i haver-lo acceptat de bon grat. “Ara estarà més exposat”, afegeixen les fonts.

El substituirà a la secretaria general de Governació la fins ara secretària d’administració i funció pública, Meritxell Masó, que, al seu torn, cedirà el testimoni a Ester Obach, que ocupava una de les direccions generals del departament.

El nomenament d’Esteve es va precipitar per la designació de Margarida Gil al Consell de Garanties. Tanmateix, segons les fonts consultades, el CGE va rebre amb “sorpresa” la designació de Gil, ja que no n’havia sigut prèviament informat. “No arriba en el millor moment”, asseguren les fonts, que veuen amb preocupació que es faci el canvi ara amb la càrrega de treball en curs. Gil substituirà Eliseo Aja, que va ser nomenat pel govern de José Montilla, i que ara és el ponent de l’últim dictamen demanat pel Govern per presentar un recurs d’inconstitucionalitat en matèria d’ajudes laborals.

Després de Gil queden encara pendents tres nomenaments al CGE, dos per substituir Carles Jaume i Joan Egea i un per cobrir la vacant de Joan Ridao. La cambra catalana, però, necessita una majoria de tres cinquenes parts, cosa que obliga al consens. Fins ara, Junts pel Sí i l’oposició no han arribat a un acord però s’han sondejat els noms de l’exlletrat Joan Vintró, que proposa JxSí, i de la catedràtica Teresa Freixas, que promociona Cs. La primera vacant s’ha cobert per la via ràpida, i deixa lliure un lloc clau per al Govern en el camí a l’1 d’octubre.