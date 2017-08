Carles Puigdemont demana "màxima prudència" i "tota l'atenció" a les víctimes

Poca estona després de conèixer l'atemptat terrorista a la Rambla de Barcelona, els diferents representants polítics han reaccionat a través de les xarxes socials. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet un tuit demanant "màxima prudència" i "tota l'atenció" a les víctimes.

Màxima prudència i tota l'atenció a les víctimes en els successos d'aquesta tarda a Barcelona. Desplegat i coordinat tot l'operatiu policial — Carles Puigdemont (@KRLS) 17 de agosto de 2017

El president ha suspès les seves vacances per presidir el gabinet de crisi que formen amb el departament d'Interior, l'Ajuntament de Barcelona i la delegació del govern espanyol.

Joaquim Forn ha mostrat com està seguint l'evolució de l'atropellament des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, CECAT, al costat de l'alcaldessa accidental Janet Sanz. Està previst que Puigdemont reuneixi el gabinet de crisi al Palau de la Generalitat a les 20.30h i faci declaracions públiques després de la reunió.

En saber la notícia, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també s'ha desplaçat amb diligència cap a Barcelona i ha finalitzat les seves vacances. " En permanent contacte amb President Puigdemont i de camí a Barcelona", ha piulat a Twitter, després d'anunciat que s'activava el Pla d'Emergències per atendre les víctimes.

Activat el Pla Bàsic d'Emergències per atendre les víctimes. En permanent contacte amb President @KRLS i de camí a Barcelona. #Rambles — Ada Colau (@AdaColau) 17 de agosto de 2017

L'impacte dels fets ha provocat un allau de mostres de suport i preocupació. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, també ha demanat a través de Twitter "mantenir la calma" i seguir les indicacions dels Mossos d'Esquadra. "Seguint amb el cor encongit les notícies que arriben des de Barcelona", ha expressat Forcadell.

Seguint amb el cor encongit les notícies que arriben des de Barcelona. Moment de mantenir la calma i seguir les indicacions dels @mossos. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 17 de agosto de 2017

Els partits també han expressat el seu condol a les víctimes i han condemnat l'atac terrorista. Han suspès tots els actes previstos per aquest dijous i han aconsellat seguir les recomanacions dels cossos de seguretat. Sobretot, no apropar-se al lloc dels fets.

"Estem convençuts de que l’única resposta possible és la unitat de la ciutadania de Catalunya i del conjunt d’Espanya. Lliures, diversos, iguals, solidaris i sense por. No ens dividiran", ha opinat el Partit Socialista a través d'un comunicat.

No podem caure ni legitimar cap discurs d’odi i intolerància que alguns sectors voldran imposar, especialment cap a la comunitat islàmica de Barcelona i Catalunya o cap als refugiats i refugiades", ha assenyalat Podem, que ha assegurat: "Estem tots i totes en el mateix bàndol: el de la condemna a l’odi, la intolerància i la violència".

La CUP també ha fet palesa la "consternació absoluta" pels fets a través de les xarxes socials.

Consternació absoluta pels fets de la #Rambla. Atenció al que indiquen #EmergenciesCat i #mossos. Solidaritat amb les víctimes i familiars. — CUP #referèndumCAT (@cupnacional) 17 de agosto de 2017

El PP a Catalunya, Demòcrates, la Diputació de Barcelona, així com la Taula del Tercer Sector, que agrupa més de 300 entitats socials, també han condemnat l'atac i s'han solidaritzat amb les víctimes i els familiars afectats.

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha condemnat "enèrgicament" l'atemptat i ha convocat la junta de portaveus del municipi per a divendres al matí per donar una resposta conjunta. E l batlle ha expressat la solidaritat del consistori i del conjunt de Tarragona envers la ciutat de Barcelona i la seva alcaldessa, i ha ofert "a màxima disponibilitat per col·laborar i contribuir en allò que sigui necessari".

El lehendakari Íñigo Urkullu ha expressat el condol per les víctimes i ha traslladat a Puigdemont i Rajoy que, si és necessari, l'administració basca està disposada a col·laborar en tot el que calgui.

Les mostres de suport han creuat la frontera de l'estat espanyol i han arribat fins a la Unió Europea. El president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, ha expressat en un comunicat la seva "profunda tristesa i angoixa" per aquest atac i ha traslladat el seu "més sincer condol a les famílies i éssers estimats de les víctimes" i també al cap del govern espanyol, Mariano Rajoy. "Vull fer una menció especial a les heroiques persones que han donat la primera resposta corrent cap al perill per ajudar a d'altres i a les forces de seguretat que estan treballant per protegir la població", ha indicat. "Tot Europa està amb Barcelona. Els nostres pensaments estan amb les víctimes i amb tots els afectats per aquest covard atemptat", ha piulat el president del Consell Europeu, Donald Tusk.

El president de la república francesa, Émmanuel Macron, traslladat el seu "pensament" i "solidaritat" per les víctimes. "Seguim units i determinats", ha piulat a Twitter.

Toutes mes pensées et la solidarité de la France pour les victimes de la tragique attaque à #Barcelone. Nous restons unis et déterminés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 de agosto de 2017

A més, des del govern de Bèlgica, on estan ubicades les seus de les grans institucions de la UE, el ministre d'Exteriors, Didier Reynders, ha traslladat un missatge de suport als afectats. "La bogeria assassina del terrorisme copeja a Barcelona. Som de nou solidaris i pensem en les víctimes i els seus familiars", ha escrit en espanyol a Twitter el cap de la diplomàcia belga.

També ha creuat l'oceà i el president dels Estats Units, Donald Trump, ha condemnat l'atac. A través de Twitter, ha assenyalat que el país nord-americà farà tot "allò que sigui necessari per ajudar".