Carlos Carrizosa: la concentració a favor del referèndum és una "'performance'" de Puigdemont i Junqueras

El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha definit la mobilització convocada per l'ANC, Òmnium i l'AMI a Barcelona com "una altra de les 'performance'" del president de la Generalitat, Carles Puigdemont i del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, als quals acusa de fer servir la gent com escut per eludir les seves responsabilitats. També critica que hagin convocat la manifestació entitats que tenen representació al Parlament, fent referència a Carme Forcadell, que va ser la presidenta de l'ANC; i creu que les manifestacions "de debò" són "les que sorgeixen al carrer i no dels governs".

Carrizosa insisteix en que l'anunci del referèndum de l'1 d'octubre és una "repetició del 9-N" i que la manifestació d'aquest diumenge demostra que el procés independentista es troba al tram final i que finalitzarà amb unes eleccions autonòmiques. Per això, insta Puigdemont a convocar eleccions per "canviar aquest govern que ja està acabat".