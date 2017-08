La Casa del Rei diu que tenia permisos de les famílies per difondre fotos amb nens ferits en els atemptats

La Casa del Rei ha respost aquest dimecres al departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat que comptava amb autorització prèvia per realitzar i publicar les fotografies de dissabte amb nens i adolescents ferits en els atemptats de Catalunya.

Ha sigut després que aquesta conselleria hagi difós un comunicat en què assegura que ha remès una carta a la Casa del Rei demanant que es retirin de les xarxes socials i de la web les fotografies en les quals apareixen nens i adolescents ferits en els atacs terroristes, als quals els Reis van visitar dissabte als hospitals barcelonins del Mar i de Sant Pau.

Segons una nota de la Casa del Rei, que diu que no ha rebut encara la carta de la Generalitat, en tot moment es va comptar amb expressa autorització prèvia dels ferits i de les seves famílies, així com amb el coneixement i l'acord dels responsables de cada centre hospitalari.

El dia anterior a la visita, afegeix la nota, els serveis de protocol de la Casa del Rei i de la Generalitat de Catalunya, en presència de la direcció mèdica dels respectius hospitals, van visitar i van sol·licitar permís "exprés" de cada hospital, pacient i família (si eren menors d'edat), per visitar i realitzar imatges per a la seva posterior distribució als mitjans de comunicació.

"La sol·licitud es va realitzar explícitament durant les visites preparatòries, amb presència dels responsables de Comunicació de la Casa i dels respectius hospitals", afegeix.

Únicament en els casos en els quals es va concedir permís exprés van entrar càmeres en la visita del rei Felip i la reina Letícia, que van estar acompanyats per la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i pel conseller de Sanitat, Toni Comín, així com per la direcció i l'equip mèdic de l'hospital corresponent.

Per tant, "l'ús de les imatges de menors en aquesta visita es va fer amb l'autorització dels seus respectius pares", afegeix la Casa del Rei.

En tot cas, i en línia amb la preocupació de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat, la Casa del Rei subratlla la necessitat de "respectar al màxim" els drets del menor en tot moment i aprofita per expressar "una vegada més el seu agraïment als professionals dels hospitals tant per la seva labor com per l'atenció dispensada durant aquestes visites".

Fonts de la Casa del Rei han indicat també que es mantindran, per tant, les imatges publicades a través de les xarxes socials i en la pàgina web.

Els reis van acudir dissabte als l'Hospital del Mar i a l'Hospital de Sant Pau per visitar els ferits en l'atemptat de la Rambla i per ser informats sobre el seu estat clínic i les iniciatives seguides en la seva atenció mèdica després de l'atac terrorista.

Arran de la publicació de fotografies realitzades durant aquesta visita dels reis, la Generalitat ha divulgat aquest matí un comunicat en el qual assenyala que, en la carta dirigida a la Casa del Rei, el departament d'Afers Socials "recorda que la difusió d'aquest tipus d'imatges suposa una ingerència en el dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge de les víctimes menors d'edat".

En la carta, que aquest departament de la Generalitat ha remès a través de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, també assenyalen que "la difusió d'imatges de nens que han viscut experiències traumàtiques està expressament prohibida per la legislació de protecció a la infància i l'adolescència".