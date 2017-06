Catalá adverteix que el govern espanyol "actuarà" per fer complir la llei

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha visitat Barcelona aquest dijous -per presentar l'informe anual de l'observatori de l'activitat de la justícia elaborat per la fundació Wolters Kluwer- i ha tornat a llençar un advertiment a la Generalitat a un dia que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, faci l'anunci oficial de la data i la pregunta del referèndum. Així, Catalá ha advertit a l'executiu català que el govern espanyol "actuarà" si la Generalitat emprèn qualsevol acció que no s'emmarqui dins la legalitat espanyola. "En l'exercici de les nostres obligacions, haurem d'actuar en conseqüència", ha avisat.

Tot i no precisar les accions que pretén tirar endavant l'executiu espanyol per frenar el referèndum, tots els seus dirigents han dit de forma reiterada que tenen totes les eines de "l'Estat de dret" a l'abast per aturar-lo. Catalá, de fet, ha posat el Tribunal Constitucional i els tribunals de justícia com els ens que poden utilitzar per "fer complir" les lleis i les regles que regeixen l'estat espanyol. "El Tribunal Constitucional i els tribunals de justícia ens exigeixen a tots el compliment de les nostres obligacions", ha remarcat el ministre de justícia.

L'acte que ha presidit Catalá ha tingut lloc al Col·legi d'Advocats de Barcelona. En el mateix edifici, aquesta tarda Carles Puigdemont també participava en un acte sobre el consolat d'Israel. "Potser al final dels dos actes, ens podrem saludar", ha dit el ministre de Justícia just abans de començar l'acte.

El missatge és idèntic al que ahir va llençar la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, també en una visita a Barcelona -però en aquest cas en un acte amb empresaris del sector logístic-, quan va afirmar que l'executiu espanyol està preparat "per actuar" quan calgui. Aquest dijous, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, també ha avisat la Generalitat que el govern espanyol estarà "molt atent" als passos que faci la Generalitat.