Catalunya en Comú denuncia que Puigdemont va ignorar "diverses peticions" per convocar el Pacte pel Referèndum

Catalunya en Comú no assistirà a la reunió d’aquest dilluns a la tarda on Govern i partits favorables al referèndum abordaran els avenços per a la convocatòria. Xavier Domènech ja va anunciar ahir que el seu partit no hi aniria perquè considera que el Pacte Nacional pel Referèndum és l’espai que aglutina la majoria del 80% favorable al dret a decidir. Des de la confluència d’esquerres denuncien que la cimera respon a l’estratègia del Govern i no a “l’espai transversal del país”.

De fet, el coordinador general del nou partit dels comuns ha explicat aquest dilluns al matí que la setmana passada va haver-hi “diverses peticions” al president de la Generalitat per part del Pacte Nacional pel Referèndum, a instàncies dels comuns, perquè convoqués els partits i entitats que en formen part. Una demanada que, segons Domènech, va ser ignorada per part de Puigdemont. Les sol·licituds dels comuns es van produir abans que s'anunciés la convocatòria de la cimera d'aquest dilluns, de la qual Domènech ha criticat que s'hagi fet amb molt poca antelació.

"La millor resposta al PP és des de la majoria transversal i de país. Demanem la convocatòria urgent del Pacte Nacional", ha insistit Domènech en declaracions als mitjans després d'una reunió amb el nucli dur de l'executiva de Catalunya en Comú. En relació amb la decisió de la direcció de Podem d'assistir a la cimera, el també portaveu d'En Comú Podem al Congrés ha opinat que "cadascú pren les seves pròpies decisions" i ha repetit que la seva demanda és la d'una convocatòria "plural".

Cs demana que els comuns s'aclareixin

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha demanat als comuns que "s'aclareixin" i defineixin la seva postura davant d'una referèndum no pactat amb l'Estat. De fet, Carrizosa ha retret a que figures rellevants com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o el president del grup parlamentari de Catalunya Sí Que es Pot, Lluís Rabell, hagin dit "sí a la independència", mentre que hi ha altres sectors dels comuns que diuen que no.