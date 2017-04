Cifuentes diu que "col·laborarà" amb la justícia i recorda que la investigació parteix d'un informe facilitat per ella

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, citada a declarar aquest dimecres a l'Audiència Nacional pel cas de presumpta corrupció a la Comunitat de Madrid que s'ha saldat amb la detenció de l'expresident de la comunitat, Ignacio González, ha dit que estan col·laborant amb la justícia, i ha recordat que van remetre a la fiscalia un informe relacionat amb l'empresa pública

"Tenim tolerància zero amb la corrupció i col·laborarem sempre", ha dit Cifuentes, que no ha volgut confirmar que estigui citada a declarar pel jutge Eloy Velasco per aquest mateix dimecres, tot i que fonts jurídiques ho han confirmat.

"Farem tot el que ens demani el jutge, però no donaré dades perquè és un assumpte que està sota secret de sumari", ha justificat la presidenta madrilenya, que ha afegit que "si algú ha de donar informació ha de ser el jutge o la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil".

Cifuentes ha insisitit que "rot el que ens requereixi la justícia, la Guàrdia Civil o el jutge Velasco ho tindran, perquè som els primers interessats en què s'arribi fins al final" i ha recordat que "va ser la pròpia Comunitat de Madrid qui va posar el tema en mans de la fiscalia".