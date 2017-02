Colau ofereix la "màxima col·laboració" de l'Ajuntament de Barcelona en la investigació del cas 3%

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquesta tarda en una compareixença d'urgència que l'Ajuntament oferirà la seva "màxima col·laboració" amb la justícia per a la investigació de l'anomenat cas 3%. "La corrupció és un assumpte que ens preocupa molt", ha assegurat. També ha explicat que s'obrirà un expedient informatiu i no descarta que s'activi una comissió d'investigació, tot i que ara mateix, amb el procés judicial en marxa, "seria massa precipitat".

Colau també ha revelat que la Guàrdia Civil els ha requerit informació sobre 5 obres relacionades amb BIMSA: les de Glòries, les obres de l'avinguda Paral·lel, la urbanització del carrer Lucà, el carril bici entre Bac de Roda i Felip II i les obres del passeig Mirador a la carretera de les Aigües, a Collserola. Totes 5 corresponen a l'anterior mandat.

Es reunirà amb el consell d'administració del port

Colau ha descartat entrar en valoracions de tipus polític, i ha rebutjat comentar les declaracions de Xavier Trias sobre la coincidència de l'operació i el judici contra Mas dilluns vinent. "Presumeixo independència judicial", ha assegurat l'alcaldessa, que també ha informat que demanarà una reunió urgent amb el consell d'administració del port de Barcelona per tal de demanar explicacions. L'alcaldessa s'ha reunit aquesta tarda amb tots els grups del consistori per informar-los en relació amb l'operació oberta per la Guàrdia Civil.

La policia ha escorcollat aquest matí el despatx del president del port, Sixte Cambra, i els domicilis de l'ex tinent d'alcalde de Barcelona Antoni Vives i l'ex alt càrrec de CDC Francesc Sánchez. L'extresorer de CDC Andreu Viloca i l'exdirector d'Infraestructures, Josep Antoni Rosell, també han estat detinguts.

La Guàrdia Civil ha iniciat aquest dijous al matí una operació pel suposat finançament irregular de CDC. La Fiscalia Anticorrupció porta la investigació, dirigida pel jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell. L'entorn de l'antiga Convergència ha atribuït l'operatiu policial a la mobilització pel judici contra Mas pel 9-N.