Colau defensa el referèndum en una entrevista a Al-Jazeera

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, repassa la política municipal i catalana en una entrevista a Al-Jazeera en què es declara "no independentista" i referma el seu compromís amb el referèndum. "Sempre hem defensat que hi ha d'haver un referèndum, però no perquè ho digui un president o l'alcaldessa, sinó perquè fa molts anys que estem en una situació de bloqueig", afirma Colau. L'alcaldessa no es mulla sobre la possibilitat que sigui unilateral. "Ha de ser efectiu", diu, tot i que després matisa que una victòria del 'sí' "no implica declarar la independència".

Colau insisteix que el 80% dels catalans s'han mostrat a favor d'un referèndum, i lamenta la situació de bloqueig creada perquè "l'Estat es nega a atendre aquesta petició". L'alcaldessa assegura que el resultat del 27-S –en què l'independentisme va assolir una majoria parlamentària però no va superar el 50% dels vots– fa que la victòria del 'sí' en un referèndum no estigui assegurada.

L'alcaldessa també parla en l'entrevista sobre un dels problemes de Barcelona, el turisme. Colau afirma que els turistes són benvinguts, però matisa que s'ha de regular "una activitat econòmica sense control".