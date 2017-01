Colau, sobre el referèndum: "La qüestió no és si és pactat, sinó efectiu"

Fins ara els 'comuns' havien parlat de referèndum pactat. Aquest dimecres, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha matisat aquest posicionament i ha assegurat en una entrevista a TV3 que no es tracta de si la votació és acordada sinó si és "efectiva" i "amb garanties". "La qüestió no és si el referèndum és pactat o no, sinó si és efectiu", ha assegurat.

Colau ha defensat fer una votació "amb garanties" i que protegeixi els funcionaris, així que ha deixat la porta oberta a donar-hi suport en cas que el referèndum que proposi el Govern compleixi aquests requisits. En aquest sentit, l'alcaldessa barcelonina ha instat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a presentar una proposta de referèndum perquè el seu espai polític, els comuns, el puguin valorar.

Colau ha fet gala del seu compromís amb el referèndum, fins i tot quan els independentistes deien que ja l'havien fet a les eleccions del 27 de setembre de l'any passat -ha assegurat- i s'ha mostrat disposada a "treballar" amb el Govern per explorar la manera de fer-ho. Tot i això ha dit que li correspon a l'executiu presentar una primera proposta sobretot perquè s'ha compromès amb una data: a convocar-lo com a màxim el setembre d'aquest any.

Sobre quina seria la seva decisió en cas que el govern espanyol recorregués la votació i el Tribunal Constitucional la suspengués, Colau ha esquivat respondre assegurant que el que importa és que es pugui protegir legalment els treballadors públics (si són voluntaris considera que ja seria una mobilització i no un referèndum), que el referèndum interpel·li a tota la ciutadania i compti amb el reconeixement internacional.

L'alcaldessa de Barcelona ja va participar en la cimera del dia 23 de desembre al Parlament que va inaugurar el nou Pacte Nacional pel referèndum.

Colau defensa que Puigdemont assisteixi a la conferència de presidents autonòmics

Tot i la sintonia que Colau ha exhibit amb Puigdemont, l'alcaldessa de Barcelona ha opinat que cal seguir teixint complicitats amb l'Estat. Ha posat d'exemple Podem que, tot i defensar el referèndum, va irrompre com a quarta força al Congrés. També ha apostat per assistir a tots els espais de diàleg, com és el cas de la conferència de presidents autonòmics del dia 17 de gener a on Puigdemont es nega a acudir.

"S'ha d'anar a tots els espais de diàleg (...) cal fer el màxim possible per resoldre coses", ha conclòs.