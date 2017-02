L'exdirectora d'Ensenyament de Barcelona nega haver pressionat els directors perquè obrissin el 9-N

La Fiscalia ha començat a interrogar els primers testimonis del judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N. Es tracta d'inspectors d'Ensenyament. Aquesta és la primera prova que ha aportat el ministeri públic davant del tribunal per intentar demostrar la seva tesi d'acusació: que els tres excàrrecs van desobeir el Tribunal Constitucional i van mantenir-se darrere del procés de participació.

L'exdirectora d'Ensenyament de Barcelona, Montserrat Llobet -ara directora general de Secundària- ha negat haver pressionat cap dels directors dels instituts de la seves comarques perquè entreguessin les claus per la votació del 9-N. Ha reconegut que en una reunió del 21 d'octubre amb els responsables del centre "es va indicar" la conveniència de fer-ho. Tot i que no ha sabut precisar qui dels assistents va manifestar-ho.

El segon dels inspectors que ha declarat ha assegurat que en aquesta reunió del 21 d'octubre el cap de la Inspecció els va dir que "s'abstinguessin" d'entrar en la qüestió de l'organització de la consulta.Tot i que inicialment ha dit que no els van donar cap justificació, a preguntes de la defensa ha reconegut que sí que els havien indicat que era una competència de la directora d'Ensenyament de Barcelona i els responsables dels instituts.

El testimoni també ha reconegut a preguntes de la defensa que els instituts van acabar tenint un "us social" durant el 9-N i que per això entrava dins de la legalitat que els poguessin cedir per una votació.

Exigència de cessió sense ordre per escrit

El primer dels inspectors ha assegurat que els dos directors d'institut que depenien d'ell li van adreçar una consulta després que la directora d'Ensenyament de Barcelona els demanés la cessió dels equipaments per al dia de la votació. L'inspector ha explicat que, per llei, "hi havia d'haver una instrucció per escrit" i que els va recomanar que la demanessin. Per pròpia iniciativa, l'inspector interrogat va enviar un informe a la directora d'Ensenyament de Barcelona en què li indicava que havia d'entregar aquesta instrucció per escrit als directors dels instituts que havien de cedir els centres.

El dia 5 de novembre, després de la segona suspensió del Constitucional, va enviar un segon escrit als directors, "un requeriment formal" on els deia que "no podien cedir l'institut per a aquesta activitat". L'inspector ha justificat l'enviament d'aquest escrit dient que una de les seves funcions és "vetllar per la legalitat als centres". Ha assegurat que dos dies després els dos directors van rebre un rebut a canvi d'entregar les claus. El problema, ha dit, és que no estava signat: "Em sembla que t'han enganyat", els va dir als responsables dels centres.

Les defenses han assenyalat que l'inspector no té formació en dret. A preguntes de l'advocat d'Irene Rigau, Jordi Pina, el professional ha reconegut que el departament d'Ensenyament pot requerir la cessió de l'espai per a "usos socials", però ha indicat que sempre ha de presentar un escrit.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha agraït al testimoni la seva puntualitat en l'arrencada del judici, després que ahir els tres processats arribessin a la vista amb més de mitja hora de retard sobre l'hora prevista. Mas, Ortega i Rigau no seuen al banc dels acusats, sinó en una taula situada un esglaó per sota de la dels seus advocats, dins l'estrada de la sala noble del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya on es fa el judici.