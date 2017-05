Comín s'ofereix per convèncer les bases de Podem sobre el referèndum unilateral

El conseller de Salut, Toni Comín, s'ha ofert per "posar els arguments que facin falta" per convèncer les bases de Podem a Catalunya en els debats que han de mantenir en la consulta que vol convocar la direcció liderada per Albano Dante Fachin per les properes setmanes per decidir la seva posició sobre el referèndum unilateral. En una entrevista a TV3, Comín s'ha preguntat perquè si els comuns el "conviden", no hi ha d'anar.

La direcció de Podem preveu preguntar a les seves bases sobre tres escenaris per fixar la seva posició sobre un referèndum unilateral: rebutjar un referèndum sense acord amb el govern espanyol; participar en la convocatòria entenent-la com un "acte de mobilització" tot i que no sigui vinculant, o reconèixer el referèndum unilateral com a vinculant si hi ha una participació massiva.

"Vaig celebrar que Podem no descarti la possibilitat de fer un referèndum sense l'acord amb Rajoy", ha defensat el conseller de Salut, qui s'ha ofert cordial per posar arguments que aclareixin la necessitat de fer el referèndum. Comín també ha reiterat "l'obligació moral i política" per part del PP d'asseure's i pactar el referèndum.