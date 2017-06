El govern espanyol creu que la Comissió de Venècia "rebutja" el Procés i torna a convidar Puigdemont al Congrés

La resposta de la Comissió de Venècia a la carta de Puigdemont en què demanava col·laboració pel referèndum ha estat llegida positivament des del govern espanyol. La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha interpretat que l'òrgan europeu ha "rebutjat" el procés independentista que proposa Puigdemont i que li atorga l'única opció d'anar al Congrés a explicar-lo.

En la mateixa línia s'ha expressat el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, que ha instat Puigdemont a portar al Congrés la seva proposta, "tal com va fer l'exlehendakari Juan José Ibarretxe". Ara bé, Maillo ha advertit que el posicionament dels populars "no variarà" i ha anunciat el 'no' per resposta a la proposta de pactar un referèndum. "La nostra posició sempre serà la mateixa i passa per defensar la unitat d'Espanya", ha avisat. A més, el dirigent del PP ha volgut deixar clar que els funcionaris catalans "no hauran d'escollir entre dues legalitats". "De legalitat només n'hi ha una, que emana de la Constitució i del conjunt dels espanyols", ha dit finalment.

El líder del PP català, Xavier García Albiol, creu que amb la carta que ha enviat la Comissió de Venècia "ha donat una lliçó de democràcia a Puigdemont" i ha qualificat "d'enèsim ridícul internacional" la petició de la Generalitat. "És una puntada de peu al cul a Puigdemont i Junqueras davant les seves ànsies d'internacionalitzar un procés independentista que l'únic que fa és desprestigiar les institucions catalanes", ha etzibat Albiol des de Lleida, on ha presidit el congrés dels populars, que ha servit per ratificar Marisa Xandri com la nova presidenta del partit en aquesta província.

El dirigent popular ha tornat a advertir Puigdemont que el govern espanyol "no consentirà" cap mena de proposta unilateral que se situï "al marge de la legalitat". I ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als ciutadans no independentistes assegurant que mentre governi el PP a l'estat espanyol, "ningú convocarà un referèndum a Catalunya per separar-nos de la resta d'Espanya". Per això, Albiol ha tornat a augurar la fi del Procés perquè creu que el Govern és un "farsant" que enganya la població catalana i ha assegurat que tot plegat s'acabarà amb unes eleccions autonòmiques.

Arrimadas ho veu "obvi"

La líder de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, també s'ha fet ressò de la missiva que ha rebut Puigdemont i ha considerat que és "obvi" que la Comissió de Venècia digui que el referèndum s'ha d'ajustar a la Constitució. Així s'hi ha referit en una piulada a Twitter: