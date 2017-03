La Comissió de Venècia veu "problemàtica" la suspensió de parlamentaris per part del TC

Si bé dissabte transcendien les conclusions de la comissió de Venècia del Consell d'Europa sobre la reforma de la llei orgànica del Tribunal Constitucional, en que criticava Espanya per posar en entredit la neutralitat de l'òrgan dotant-lo de poders d'execució, aquest dilluns s'ha fet públic el dictamen sencer.

Llegeix el dictamen sencerTot i que l'òrgan deixa clar que si un càrrec públic no compleix les resolucions del TC està violant la Constitució, els principis de la llei, la separació de poders i la lleial cooperació entre institucions; també qüestiona certs aspectes de la llei del govern espanyol com la possibilitat de suspendre membres del Parlament.



En el capítol d'observacions, la Comissió de Venècia s'atura a analitzar aquesta prerrogativa del TC assenyalant les seves debilitats. A banda que demana al govern espanyol que sigui més clar a l'hora d'especificar a qui pot suspendre el Constitucional (als jutges només ho pot fer el Consell General del Poder Judicial), assegura que "la suspensió de membres del Parlament que tenen un mandat democràtic provinent de la sobirania del poble podria ser problemàtica perquè estan protegits per prerrogatives de la Constitució", en al·lusió a la inviolabilitat parlamentària.

Un altre dels punts que assenyala és l' efecte de la suspensió. En resposta a les al·legacions del govern espanyol, que s'escudava en que la suspensió no era de caire penal sinó temporal fins que es corregeixi el comportament en qüestió, la Comissió de Venècia assenyala una llacuna en l'aplicació d'aquesta prerrogativa: "Si ell o ella no pot exercir els seus poders, com representa que ha d'executar la decisió de les Corts?". Així, aquest òrgan europeu aconsella que per resoldre el problema, es pot condicionar l'aixecament de la suspensió a l'obligatorietat, per part del càrrec, de comprometre's amb la decisió del TC.

També observa que malgrat que l'execució de les sentències és un element necessari en l'estat de dret, assenyala que el fet que sigui el TC qui tingui poders executoris és una "excepció" a Europa. Cita la constitució alemanya en què, per exemple, el Constitucional especifica el procediment executori però no ho fa directament. En el cas de Sèrbia i Macedònia -afegeix- l'execució és monotoritzada a través de les corresponents però es produeix a través de la resta d'òrgans jurisdiccionals.