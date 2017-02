Concentració en suport a Homs a Barcelona: "Mai podran silenciar la voluntat democràtica dels ciutadans"

Unes 300 persones s’han concentrat aquest dilluns al vespre davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona per donar suport a l’exconseller a la Presidència, Francesc Homs, jutjat aquest dilluns davan del Tribunal Suprem per la consulta del 9N. Durant la concentració, organitzada per l’AMI i que també s’ha celebrat a altres llocs del país, el secretari tercer de la mesa del Parlament, Joan Josep Nuet –de Catalunya Sí Que es Pot i l'únic membre de la mesa del Parlament que no ha rebut la querella de la Fiscalia per permetre la votació del referèndum–, ha llegit el manifest en suport a Homs "perquè ens escolti des de Madrid".

Per part de JxSí, s’han apropat a les portes de la delegació, el portaveu del grup, Jordi Turull, el conseller d’Empresa i coneixement, Jordi Baiget, el vicepresident primer del Parlament, Lluís Corominas, i el diputat d’ERC, Marc Sangles. També els regidors del grup Demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Martí i Joaquim Forn, a més dels diputat de la CUP Albert Botran i de CSQP Josep Vendrell.

L’aparició de Nuet ha estat rebuda amb aplaudiments. El manifest que ha llegit ha fet una crítica a la "incapacitat i manca de voluntat per part de l’estat espanyol" per resoldre el problema català. Nuet també ha avisat que el judici del 9-N atempta contra el pluralisme polític, un fet "innacceptable" en democràcia. Nuet ha recordat que la voluntat per decidir el futur de Catalunya és un dels grans consensos perquè "més del 80% del poble català vol votar".

La lectura ha durat pocs minuts i s’ha hagut d’interrompre pels crits dels manifestants que han cridat "Votarem" i "Independència". Nuet ha acabat la seva intervenció avisant que l’estat "vol atemorir-nos" amb judicis i inhabilitacions però, ha assegurat, "mai podran silenciar la voluntat democràtica dels ciutadans". El discurs ha acabat amb un "Visca Catalunya", que els presents han contestat amb el clam de "Lliure!".

L’ANC havia convocat manifestacions a la mateixa hora a Tarragona, Lleida i Girona davant de la Delegació del Govern. També a Taradell, el poble natal d’Homs, i en atres municipis d’arreu de Catalunya.