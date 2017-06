El Congrés citarà a l'estiu els tresorers del PP

Canvi de plans. Mariano Rajoy es lliurarà de comparèixer al Congrés pels escàndols de corrupció al PP a curt termini. La comissió d’investigació sobre el presumpte finançament il·legal del partit de govern a Espanya ha acordat aquest dimarts que els primers a declarar siguin tots els tresorers del partit: Ángel Sanchís (1982-1987), Rosendo Naseiro (1987-1990), Álvaro Lapuerta (1993-2008), Luis Bárcenas (2008-2009) –tots imputats– i l’actual, Carmen Navarro. Així van pactar-ho PSOE, Podem i Ciutadans. Els socialistes van cedir a la seva petició inicial perquè la comissió tiri endavant al més ràpid possible entre finals de juny i principis de juliol.

Però abans la comissió haurà de superar un obstacle final. El PP s’ha compromès a torpedinar la comissió perquè considera “il·legal” que no es fixi un un àmbit temporal, ni material ni geogràfic. Després d’amenaçar dilluns amb recórrer als tribunals, els populars han assegurat aquest dimarts que portaran el cas a la mesa del Congrés i que, si no, tenen previst presentar un conflicte d’atribucions al Constitucional per l'intent de “tornar a implantar la Inquisició a Espanya”.

L’altre as que tenen a la màniga és que els tresorers es neguin a declarar. Tots els que tenen una causa judicial oberta estan obligats a comparèixer però poden no respondre a cap pregunta. La comissió votarà aquest dimecres l’ordre dels treballs. El PP es quedarà totalment sol, malgrat haver votat a favor de crear la comissió.