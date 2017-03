El Congrés tomba un decret del govern per tercera vegada a la democràcia

Bloqueig històric del Congrés en plena negociació dels pressupostos. La liberalització del sector de l’estiba s’ha convertit en l'assaig del que el govern de Mariano Rajoy pot trobar-se els propers mesos. La resta de partits polítics han fet una demostració de força i han recordat a Rajoy que aquesta vegada no pot tirar pel dret. Després d'intentar-ho tot i que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, cedís a asseure's amb sindicats i patronals de l'estiba fins última hora d'aquest dimecres, el govern espanyol no ha trobat el suport que buscava i la d'avui és la tercera vegada a la història de la democràcia que el Congrés bloqueja un decret llei impulsat pel govern espanyol

Només el Partit Nacionalista Basc (PNB), que justament ahir tirava endavant els seus pressupostos autonòmics a partir d'un acord amb el PP, ha fet públic el seu suport. I Ciutadans ha jugat fins a última hora amb l'ambigüitat i ha anunciat la seva abstenció. El diputat de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha avançat aquest matí que la seva formació s'abstindrà en la votació perquè malgrat considera que la reunió d'ahir amb la presència del govern era el bon camí, l'executiu arribava tard.

L’executiu popular va aprovar un decret llei per reformar el sector i evitar les sancions de la Unió Europea (UE). Però els estibadors no han cedit ni un centímetre i han forçat una situació límit. En l'última oportunitat que ha tingut el govern de Rajoy per "apel·lar a la responsabilitat de les forces polítiques", el ministre De la Serna ha retret als grups parlamentaris que durant la negociació per tirar endavant el decret no hagin abordat a fons el seu contingut, sinó que "per desgràcia" hagin posat sobre la taula qüestions alienes a aquest. A més, també ha assegurat que el govern està fent el màxim per al sector, fins i tot més del que li tocaria.

Just després de saber-se el resultat de la votació que ha tombat el decret per 143 vots a favor, 175 en contra i 33 abstencions, De la Serna ha retret que l'únic objectiu dels grups parlamentaris hagi estat tombar el decret i no modificar-lo. " L'únic objectiu era donar una garrotada al govern pagat per la butxaca de tots els ciutadans", ha etzibat el ministre, abans d'insistir que l'Estat s'enfronta ara a una multa més gran, ja que "el comptador es torna a posar en marxa el proper 24 de març".

L'estiba, un problema de dos segles

Una tornada precipitada de Nova York i el "matonisme" del PP

La negociació ha comptat amb capítols excepcionals. Tres diputades membres de la comissió d'igualtat s'han convertit en "heroïnes" als ulls de Podem, Compromís o ERC perquè han hagut d'avançar la tornada d'un viatge a Nova York perquè, si Ciutadans hagués donat el sí a Rajoy, la convalidació anava d'un vot. Mentre els membres del PP, PSOE o Ciutadans que havien de ser en aquest viatge no hi van anar precisament per la votació, i quan Podem, Compromís i ERC van adonar-se que l'absència de les seves diputades podia suposar l'aprovació del decret, van avançar la tornada. Les tres diputades han arribat a la sessió parlamentària a mig matí.

A banda, la discussió s'ha encès entre els membres de Podem i el PP, que han intercanviat retrets i "amenaces". La portaveu de Podem, Irene Montero, ha titllat de "matonisme" l'actitud del PP, que ha tirat en cara a la formació liderada per Pablo Iglesias que donés suport a un sector de l'estiba que permet que al port d'Algesires no hi hagi cap estibadora, sinó que siguin tot homes.

L’última proposta del govern espanyol, que buscava precisament el suport de Ciutadans i el PNB, inclou finançar prejubilacions i la subrogació de tots els llocs de treball. En sortir de la reunió, però, els estibadors van rebutjar l'oferta per considerar-la insuficient, perquè no garanteix el 100% dels llocs de treball.