Cs demana formalment que el Congrés també doni la Medalla d'Or als cossos policials i als serveis d'emergències

Ciutadans ha demanat a la presidenta del Congrés de Diputats, Ana Pastor, que atorgui la medalla d'or als cossos de seguretat i d'emergències que van actuar durant els atemptats de Barcelona i Cambrils. En la carta, el partit taronja demana que s'atorgui als Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, la Guàrdia Urbana de Barcelona, la policia local de Cambrils i altres cossos de la policia local que hagin "tingut un paper determinant" en aquest assumpte, a més dels serveis d'emergència.

Inclou, així, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, després de criticar que el Parlament no els hagués inclòs en el seu reconeixement. El partit liderat per Albert Rivera considera que "tot Espanya" hauria de fer aquest "reconeixement" a la tasca d'aquests efectius durant els atemptats de Barcelona i Cambrils. Ciutadans exposa en la carta enviada a Pastor que "la unitat és fonamental en la lluita contra el terrorisme".

Tant Cs com el PP i el PSC van retreure a la cambra catalana que no hagués reconegut la feina de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Per a Arrimadas, els dos cossos de seguretat van estar treballant "colze a colze" amb els Mossos d'Esquadra. La petició del partit taronja, però, arriba just l'endemà dels retrets de la manca de coordinació entre la policia catalana i l'espanyola.