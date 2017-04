De Alfonso diu que no és "membre" de l'operació Catalunya: "Si ha existit, en tot cas en sóc víctima"

L'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso i l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz compareixen aquest dimecres a la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya al Congrés. Després de més de cinc mesos d'espera, tots dos responen les preguntes dels diputats en una comissió que comença ara la seva tasca, que s'allargarà tres mesos.

El primer a comparèixer ha estat De Alfonso, que ha tingut un tens intercanvi de paraules amb el diputat d'ERC Gabriel Rufián , i s'ha dedicat a insinuar, com ja va fer al Parlament, que té informació d'altres partits polítics però que no vol fer "soroll" i que es va reunir amb partits independentistes i de tots els colors, a més de l'exministre de l'Interior. Sobre aquesta conversa, De Alfonso ha assegurat no haver-la escoltat -ho ha jurat "per la salut" dels seus fills"-, i no recordar moltes parts del seu contingut.

De Alfonso ha començat la seva intervenció recordant que assisteix de manera "voluntària", perquè per la seva condició de jutge podria haver respost per escrit. "No tinc res a amagar", ha asseverat. De Alfonso ha negat també que ell fos membre de l'operació Catalunya "si va existir", i ha afirmat que, en tot cas, en va ser "víctima". A més, ha reconegut que mantenia múltiples reunions amb els representants dels partits polítics a Catalunya i ha assegurat que exercia "amb un excés de diligència" les seves funcions quan es reunia amb càrrecs públics catalans.

Se situa com a "víctima" i nega haver fet les gravacions

"En els últims dies s'ha parlat d'una policia contra Catalunya i jo ni la conec ni l'he coneguda", ha dit De Alfonso, que ha afegit que tot i que no és independentista "estimo Catalunya". Per això, ha justificat, no hauria deixat que ningú li parli malament de Catalunya. "Jo no he gravat aquestes converses ni les he custodiat", ha afirmat l'excap d'Antifrau, que ha denunciat haver patit "amenaces i insults", haver sigut "escopit pel carrer" i haver-se vist abocat a demanar el trasllat a una altra comunitat autònoma; i també s'ha situat com a víctima d'una cacera periodística: "A mi ja m'han matat una vegada, però no em deixaré matar més".

Díaz i De Alfonso van ser gravats en converses en les quals parlaven de fer una utilització partidista de l'aparell de l'Estat per combatre el procés sobiranista, en uns documents que van aparèixer al diari 'Público'. "Si el què interessa és el contingut de les gravacions, els asseguro que jo no les he escoltat", ha afirmat De Alfonso, que ha justificat que les escoltes "no poden ser prova de res". Per això, De Alfonso s'ha negat a respondre a preguntes concretes sobre les gravacions: "No reconec el seu contingut".

Reunions amb Puigdemont, Junqueras i Mas

De Alfonso ha dit que es va reunir, entre altres, amb el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, l'expresident català, Artur Mas i l'actual president, Carles Puigdemont, entre altres de l'entorn independentista. També amb l'ex de Jordi Pujol fill Victòria Álvarez per recollir informació sobre "el 3%", tot i així ha negat que hi tingués amistat, "fins al punt que me la vaig haver de treure de sobre", perquè "sortia massa als mitjans". També ha reconegut que es va reunir amb la diputada del PP Alicia Sánchez-Camacho, però ho ha enquadrat amb les converses que mantenia amb polítics de tots els colors.

De Alfonso sí que ha dit que els fragments en què assegurava que havien "destrossat" el sistema sanitari català, i ha afirmat que estaven "manipulades" i que van ser fetes "des de dins". "Estàvem parlant que l'oficina Antifrau havia aixecat tota la corrupció, que no era poca, que hi havia al sistema públic de salut català", ha justificat. L'excap d'Antifrau ja va comparèixer al Parlament de Catalunya per explicar aquest cas. Com aleshores, ha assegurat que no només es reunia amb Fernández Díaz, sinó també amb polítics catalans, com l'exconseller d'Interior.

No rebia ordres de cap polític, però es reunia amb molts

De molts d'ells, De Alfonso rebia informació o indicis de corrupció, que després l'OAC investigava, perquè es va "guanyar la confiança" de tots els grups polítics, ha justificat, però ha negat que rebés ordres de cap d'ells, inclòs l'exministre de l'Interior. A preguntes del diputat del PDECat Sergi Miquel, De Alfonso ha dit fins i tot que va mantenir converses "semblants" a la que va tenir amb l'exministre de l'Interior amb partits indepdentistes, tot i que no ha donat noms concrets: "Si vostè em posa exemples li diré si sí o si no", li ha etzibat De Alfonso a Miquel.

Responent al PNB, De Alfonso ha explicat que la reunió amb el ministre la va mantenir a proposta de "les forces i cossos de seguretat de l'Estat", i només es va reunir amb ell dues vegades, les que han sortit a la llum. Sí que ha reconegut que el ministeri de l'Interior només li va requerir informació de polítics sobiranistes, i no dels d'altres ideologies.

L'excap d'Antirau ha assegurat, en resposta a Ciutadans que tenia informació sobre diversos casos de corrupció a Catalunya, com el 3% o el cas Palau, i que va ser judicialitzada. També s'ha referit a la seva al·lusió d'"estirar de la manta" que va fer al Parlament, i ha dit que no vol fer "soroll".