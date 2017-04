EN DIRECTE: Fernández Díaz es presenta com a "víctima" d'una "conspiració" i nega haver dit que la fiscalia "afina"

L'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz ha comparegut aquest dimecres a la comissió d'investigació de l'operació Catalunya al Congrés i ho ha fet per negar que fes un ús partidista del ministeri que dirigia. "Pretendre que a Espanya i no a Corea del Nord s'espia a dirigents d'altres partits, no ho entenc", ha defensat l'exministre.

Fernández Díaz ha justificat que no "calia" fer investigacions especials sobre el procés, perquè es podia obtenir de fonts obertes, i ha explicat que es va investigar la corrupció a Catalunya com a la resta de territoris. A més, ha aclarit que ell no va demanar reunir-se amb l'excap de l'Oficina Antifrau Daniel de Alfonso, i que el va conèixer el 2 d'octubre, el primer dia que es van reunir en les gravacions que va acabar traient a la llum 'Público'. "Qui ho va fer [publicar-les] tenia una clara intenció de perjudicar-me a mi i al meu partit", ha dit, argumentant que van ser publicades en plena campanya electoral per a les eleccions del 26-J. "Va ser l'única i autèntica conspiració que hi va haver", ha reblat, abans d'assegurar que no ha escoltat les converses.

Nega haver dit "la fiscalia t'ho afina"

A més, també ha negat haver dit que la fiscalia "afina", i ha acusat el diputat del PDECat Sergi Miquel i també al d'ERC Gabriel Rufián d'estar fent preguntes sobre "premisses falses", sí que ha afirmat que "mai" ha parlat amb el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, durant la seva etapa de ministre. També ha negat l'exministre haver dit res de "fer-li un cop a Homs".

"És molt greu intentar traslladar a l'opinió pública l'opinió que el ministeri públic està a les ordres del ministeri de l'Interior", ha asseverat, a més de demanar un informe pericial sobre les seves paraules, que, insisteix, no van ser que la fiscalia afinés res.

Escolta aquí el tall de veu con Fernández Díaz diu "la fiscalia t'ho afina" a De Alfonso

Fernández Díaz ha desmentit l'ex cap de la policia Eugenio del Pino quan va dir que totes les converses del ministeri de l'Interior eren gravades, però ha defensat la seva tasca investigadora, i ha entrat al detall d'algunes de les investigacions de la Udef, com un informe sobre Pablo Iglesias pel qual li ha preguntat la portaveu de Podem, Irene Montero.

Dit això, l'exministre ha fet una estirada d'orelles als diputats, per crear una comissió d'investigació sobre la base d'unes gravacions obtingudes segons ell de manera il·legal i ha lamentat que "ningú s'ha preocupat d'això". "Tots tenim dret a tenir converses privades", ha asseverat l'exministre, i s'ha mostrat com "el primer interessat" a descobrir qui va gravar la conversa. " És preocupant que s'investigui les víctimes", ha reblat. A més, ha dit que té "idea" de qui va ser l'autor de les gravacions, però no ha volgut explicar-ho, tot i que sí que ha descartat que De Alfonso en fos l'autor.

Fernández Díaz ha reconegut que quan va dir a De Alfonso que "el president ho sap" es referia al president espanyol, Mariano Rajoy, i ha explicat que el cap de la policia va ser qui li va demanar reunir-se amb De Alfonso. L'exministre ha negat haver enviat informació sobre presumptes comptes a Suïssa de l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias als mitjans, i en la mateixa línia que De Alfonso ha acusat de "manipulació" al PDECat i a ERC per "falsejar" la frase que apareixia a les gravacions d'haver "destrossat" el sistema sanitari català.

Guerra policial

Pel que fa a la presumpta manipulació de proves de diversos comissaris policials en casos que tenien a veure amb Catalunya, l'exministre ha dit que no coneix molts dels policies involucrats en aquests casos. "El ministre de l'Interior no està al dia de les investigacions", ha justificat, sobretot en els casos de corrupció, on la investigació és en mans de jutges i fiscals, sota secret de sumari.

Fernández Díaz ha negat que fes servir l'aparell del ministeri per tapar els casos de corrupció del PP, com se l'acusa en el redactat de la convocatòria de la comissió, i ha justificat que es van investigar més casos de corrupció en la seva etapa de ministre que abans, i que hi havia investigats de "tots els partits de l'arc parlamentari", inclosos els del govern espanyol.

L'exministre ha comparegut després que ho fes el cap de l'Oficina Antifrau Daniel de Alfonso, que ha afirmat no recordar gran part del contingut de les gravacions, que van ser difoses de manera "il·legal".