Santamaría: "El referèndum no es farà. Farem el que s'hagi de fer" per aturar-lo

La vicepresidenta espanyola, Soraya Sánenz de Santamaría, ha considerat que la la cimera dels partits a favor del dret a decidir convocada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquesta tarda, demostra que el Govern està "en mans de la CUP".

Santamaría ha afirmat que "el més important" que li havia de dir al Govern era que anés al Congrés dels Diputats, i que ho han fet "obertament", i no amb una interlocució directa, que segons ella no exitsteix entre els dos governs de manera privada, i tampoc es produirà. "És l'hora de parlar en públic", defensen fonts de la Moncloa.

"El referèndum no té cabuda a la Constitució ni al dret internacional i no se celebrarà", ha afegit, i ha acusat Puigdemont d'intentar "alimentar un victimisme que ja no cola". "Farem el que s'hagi de fer", ha continuat, però no ha volgut donar pistes de quina manera l'aturaran, perquè "és el que Puigdemont està desitjant". "Que no tingui cap dubte que la legalitat serà preservada", ha conclòs.

A més, ha dit que el clima a Catalunya és "preelectoral" i s'està "instrumentalitzant un procés en què no tenen sortida per estar amb un ull pendents de l'evolució de les enquestes", assenyalant sobretot el PDECat per aquesta actitud.

"El que fan aquesta tarda és reunir-se amb si mateixos", ha afirmat, abans d'acusar l'executiu català d'haver "deixat d'escoltar" la societat catalana. "Puigdemont hauria de buscar una data per venir al Congrés dels Diputats, que li recordo que és a la Carrera de San Jerónimo sense número", ha afirmat. En lloc d'això, ha acusat, "prefereix reunir-se amb els que l'escoltaran".

"Aquest govern és dialogant i sap negociar i consensuar", ha asseverat, però "Puigdemont prefereix consensuar amb radicals i al marge de la legalitat", perquè un referèndum és "innegociable", i en tot cas es debat al Congrés, "on es troben les solucions polítiques". La resta, segons ella, és "viure d'esquenes" ala ciutadans, a la legalitat i també a la comunitat internacional.

Hores abans que es conegués la convocatòria de la cimera, la consellera de Presidència, Neus Munté, va explicar que la data i la pregunta del referèndum es faran públiques en un màxim de 15 dies.

La vicepresidenta ha volgut fer també una valoració política dels pressupostos, que ha considerat que es tiraran endavant gràcies a un "gran esforç" de tots els partits que han aconseguit fer prevaldre "l'interès general". Demà, a primera hora de la tarda se signarà l'acord entre el govern espanyol i Nueva Canaria, a La Moncloa, ha informat Santamaría.